Вэнс: Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске

Вэнс: Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске1
- 10.08.2025, 19:47
- 1,508
Но считает необходимым «попробовать».
Дональд Трамп не уверен в успехе предстоящих переговоров с Владимиром Путиным на Аляске, но считает необходимым «попробовать». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
По словам Вэнса, глава государства сказал ему: «Может быть, сработает. Может быть, нет. Но стоит попробовать». Вице-президент добавил, что договоренность об этой встрече стала «прорывом для американской дипломатии».
Он также отметил, что не считает продуктивной идею провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского до встречи президентов РФ и США. При этом он добавил, что Вашингтон продолжает вести диалог с Киевом, в нем принимает участие в том числе госсекретарь Марко Рубио.
По информации CNN, президент Украины может посетить Аляску в дни проведения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Источники утверждают, что он может принять участие в некоторых мероприятиях саммита, но только после встречи американского и российского лидеров.