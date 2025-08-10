В Минске заработал экстремальный аттракцион «Башня свободного падения» 10.08.2025, 20:10

Высота – 35 метров.

Экстремальный аттракцион высотой 35 метров заработал в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе администрации Первомайского района.

«Официально: в парке имени Челюскинцев начал работу аттракцион «Башня свободного падения!» - сказано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что аттракцион проверили специалисты Госпромнадзора. Вместе с тем все необходимые испытания были успешно проведены, получены сертификаты, а также результаты технического освидетельствования.

В администрации пояснили, что аттракцион представляет из себя вертикальную конструкцию, имитирующую эффект настоящего свободного падения. Так, посетители размещаются в открытой кабине. После этого она медленно начинает подниматься на верх. На пике высоты происходит резкий сброс вниз, создавая при этом стремительное падение.

«Высота башни в парке имени Челюскинцев 35 метров. Это единственный такой аттракцион в стране», - уточнили в администрации Первомайского района Минска.

