Азербайджан может снять эмбарго на поставки вооружения Украине 1 10.08.2025, 20:30

Из-за агрессивной политики РФ.

Если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале.

Об этом сообщает Caliber.Az по сведениям, полученным от источников после телефонного разговора между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским. В ходе разговора обсуждался и вопрос нанесения российской армией ударов по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, а также по нефтяной базе SOCAR в Одессе. Руководители стран выразили возмущение действиями российских вооруженных сил.

Следует отметить, что российские вооруженные силы начали последовательно наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины. Данная ситуация вынуждает Баку предпринимать ответные меры. Все это неизбежно приведет к еще большему углублению кризиса в двусторонних отношениях.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2025 года российские войска атаковали нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области Украины. Россия направила пять ударных дронов «Шахед» на нефтебазу SOCAR, вызвав пожар и повредив дизельный трубопровод. Четверо сотрудников компании получили тяжелые ранения. Это уже второе нападение за последние недели на объекты в Украине, связанные с Азербайджаном.

