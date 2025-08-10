«Муж был в шоке» 10.08.2025, 20:43

Белоруска не спешила в больницу и в итоге родила прямо дома.

Домашние роды практикуют по всему миру, и во время пандемии их количество заметно выросло. Тренд продолжился и после — некоторые женщины намеренно выбирают рожать дома из-за страха заразиться чем-то от других пациенток или нежелания проходить через сложный процесс в одиночку из-за ограничения на посещения в медучреждениях. Но в некоторых случаях роженицы просто не успевают доехать до больницы. Так случилось с Зинаидой (имя изменено), которая незапланированно и без медицинской помощи родила здорового сына в собственной квартире — буквально в течение пары часов. О везении белоруски, а также опасности домашних родов — в тексте «Зеркала».

«Готовилась рожать без какой-либо поддержки»

Сейчас Зинаиде 36 лет. В 2019 году белоруска переехала в Украину «по любви», выйдя замуж за гражданина этой страны. Спустя два года она впервые забеременела.

— Ходить с сыном под сердцем было достаточно легко: у меня не было токсикоза, необычных пожеланий в еде, перепадов настроения или чего-либо еще. Только вот почти всю беременность я проспала. Ночной сон у меня был стабильно с 22.00 до 10.00, а потом я еще дремала днем, — вспоминает Зинаида. — Это были ковидные годы, и из-за вечно меняющихся ограничений я готовилась к разным вариантам родов. Только вот смешно, что почему-то не к тем, какие случились у меня.

По словам собеседницы, изначально она хотела партнерские роды с мужем и доулой — помощницей без медицинского образования, которая поддерживает женщину во время беременности и родов. Кроме того, рассматривала вариант платной палаты в роддоме. Однако каждую неделю в украинском медицинском учреждении меняли правила визитов, что усложняло планирование всего процесса.

Например, сначала для посещения рожениц врачи требовали сделать прививку от COVID-19, но вскоре это условие заменили на наличие отрицательного ПЦР-теста. А в дни, когда уровень заболеваемости коронавирусом рос, в роддом никого постороннего не пропускали и вовсе, поэтому партнерские роды тоже были под вопросом. Из-за этого Зинаида «морально готовилась рожать без какой-либо поддержки».

— Роды у меня начались то ли на 39-й, то ли на 40-й неделе, то есть в срок. Было примерно девять утра, когда я проснулась. Солнце ярко светило через окно, рядом спал муж, и внутри меня было такое спокойствие и умиротворение, как никогда. Но тут резко отошли воды, и я поняла, что пора будить мужа, — рассказывает Зинаида. — Я предполагала, что у меня будет еще где-то часов пять до появления малыша на свет. До роддома было ехать полчаса, нашему другу, который еще раньше вызвался в случае чего отвезти меня на своей машине, до нас ехать было также полчаса. Мы думали, что точно успеем спокойно собраться, поэтому и не спешили.

«Мужу пришлось активно участвовать в процессе»

Зинаида попросила приготовить мужа завтрак, чтобы «не ехать в роддом ужасно голодной», а сама пошла в душ. Уже сидя за столом — где-то через два часа после отхода вод — женщина почувствовала, что у нее начались схватки.

— Мы сразу же позвонили всем: в роддом, другу и доуле. И пока ждали машину, я уже ходила по квартире и глубоко дышала, думая о том, что нужно как-то так сесть на диван, чтобы не было больно. Потом мне резко захотелось в туалет и, уже на унитазе, я поняла, что рожаю, — признается собеседница. — Страха в тот момент я не испытала, скорее, почувствовала неотвратимость, неизбежность своей ситуации. В мозгу будто сработал переключатель, который активировал спокойствие и концентрацию. Я позвала мужа и попросила, чтобы он довел меня до дивана.

Уже на диване белоруска легла на спину и, «потужившись максимум три раза», родила сына ровно в полдень. Вес — 3 килограмма 250 грамм и рост 54 сантиметра: узнали это позже, уже оказавшись в больнице. Вместо доулы мальчика принял муж Зинаиды и сразу же положил его ей на грудь. Скорая доехала только через 15 минут, по воспоминаниям белоруски.

— Как я готовилась, так и получилось: сама себе была поддержкой. Муж был в шоке, поэтому мне нужно было еще и раздавать ему указания: как взять ребенка, как не задеть пуповину, где лежат документы и какие вещи взять в больницу. Он-то думал, что в роддоме будет только смотреть и поддерживать морально, а ему пришлось активно участвовать в процессе, — смеется Зинаида. — В момент, когда сын родился, ко мне пришло что-то вроде ощущения всемогущества и понимание, что до этого я никогда не была настолько сильной.

Собеседница считает, что не растеряться ей помог онлайн-курс от доулы по подготовке к родам, который она проходила во время беременности.

— Там мы разбирали все: как и когда тужиться, сколько длится фаза боли, какие могут быть медицинские вмешательства, как в принципе разговаривать с врачами, что делать с пуповиной. Мы, кстати, не обрезали ее сами — дождались скорую. Пуповину не трогали, так как перерезать ее нужно стерильными инструментами. Из того, что говорила доула, я запомнила, что когда ребенок родится, то нужно его приложить к себе на грудь, не трогать пуповину и укрыть, чтобы было тепло. Это был очень хороший и полезный курс, — уверена Зинаида.

«Почти сразу поняла, что лучше бы оставалась дома»

В роддом мать и ребенка привезла скорая. Муж Зинаиды приехал следом. Он же занимался оформлением всех документов. После этого остаться с женой ему не разрешили.

— Пребывание в роддоме оказалось для меня очень сложным, — признается Зинаида. — Я почти сразу поняла, что лучше бы оставалась дома. В родовой оказалось примерно 15 медиков, которые постоянно у меня что-то спрашивали. Было ощущение, что никто не верит, что я «такая старородящая», как они говорили, смогла легко и спокойно родить. А у меня, как выяснилось, был только один маленький разрыв, который хотели зашить «ради красоты». В конечном итоге я не выдержала и очень громко высказала свое недовольство, мол, какого черта здесь такое количество людей, если должно быть только трое.

После этого белоруску, по ее словам, «начали воспринимать как человека», и через минуту в родовой и правда остался только врач, медсестра и акушерка, а бестолковые вопросы прекратились.

— Я должна была еще родить плаценту, но вся шумиха вогнала меня в такой стресс, что у меня не получалось, — вспоминает Зинаида. — Потом врач без моего разрешения вколол мне какой-то препарат, чтобы ускорить и облегчить процесс.

Зинаида считает, что если бы она осталась «в покое, тишине и тепле дома», то родить плаценту не составило бы труда. А желание поскорее отправится домой не покидало новоиспеченную мать и вовсе все три следующих дня. Она признается, что ей очень не нравилось отношение медперсонала роддома и отсутствие покоя.

— Я не могла нормально спать в общей палате, потому что каждый час приходили медсестры делать какие-то процедуры соседкам. Еще я была вечно голодная, так как еда была ужасная. И, конечно, я хотела к мужу, чтобы меня обнимали и целовали, — рассказывает Зинаида. — Ребенка мне принесли в первый же день, но материнский инстинкт у меня проснулся только на завтра, когда я почувствовала всеобъемлющую любовь, будто выходящую за пределы твоего тела, и огромное желание защищать сына даже ценой своей жизни. А до этого в животе было сильное ощущение «порожнечі» («опустошение» в переводе с украинского языка. — Прим. ред.) и недопонимание, как такой человечек был только недавно в тебе, а теперь нет.

В роддоме сыну Зинаиды сделали все необходимые прививки и анализы, которые показали: мальчик полностью здоров. С выпиской из роддома и последующим оформлением документов также не возникло проблем, кроме как «стандартной бюрократии». По словам Зинаиды, это было не из-за обстоятельств родов, а из-за того, что она гражданка Беларуси с украинским видом на жительство.

Столкнуться со смертельной опасностью может любая. Что нужно знать о домашних родах

В истории Зинаиды все закончилось хорошо. Она смогла спокойно родить без медицинской помощи, а в руках врачей, наоборот, почувствовала дискомфорт и давление, которого опасаются многие женщины. Также белоруска была лишена поддержки близких и комфорта, который, как она уверена, был ей необходим для рождения плаценты и в постродовой период. Так может на самом деле ей стоило оставаться дома?

На этот счет большинство врачей сходятся во мнении: самый безопасный вариант для матери и ребенка — роды в больнице. Состояние женщины важно контролировать — особенно в первые дни после родов, когда есть риск возникновения внезапного кровотечения или тромбоза, в результате которого может произойти инсульт или инфаркт.

— Любая женщина может столкнуться с этим во время родов. Очень сложно [заранее] определить, у каких пациенток возникнет неотложная ситуация, — утверждает неонатолог из США Неда Гаффари.

По данным Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG), роды в больнице в три раза снижают вероятность послеродовых осложнений по сравнению с домашними родами, которые несмотря на это становятся все популярнее. Например, в США в 2022 году было зарегистрировано около 47 тысяч случаев родов на дому, что на 56% больше, чем в 2016 году.

При всех плюсах родов в домашних условиях (комфортная обстановка и поддержка близких, отсутствие вероятной акушерской агрессии и насилия, минимизация нежелательного медицинского вмешательства) беременным в Беларуси стоит не оглядываться на другие страны, а помнить: уголовная ответственность за травмы или смерть ребенка будет лежать на матери.

