Россия ударила КАБом по автовокзалу в Запорожье 8 10.08.2025, 20:53

2,836

Под завалами ищут людей.

В Запорожской области и городе Запорожье прогремели взрывы из-за вражеского удара с применением управляемых авиационных бомб. В регионе до сих пор объявлена опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По словам Федорова, сегодня, 10 августа, вечером по Запорожью был нанесен вражеский удар. Как пояснил глава ОВА, один из районов города сейчас задымлен, а экстренные службы работают над установлением всех последствий атаки.

Федоров также предупредил об угрозе дальнейших ударов управляемыми авиационными бомбами по области и городу, призвав жителей соблюдать меры безопасности и находиться в защищенных местах до отбоя.

Предварительно известно о трех пострадавших в результате удара по объекту транспортной инфраструктуры. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Как отметил глава ОВА, всем оказывается необходимая помощь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com