Страшное ДТП на Гродненщине: трое погибли, пятеро – в больнице

Страшное ДТП на Гродненщине: трое погибли, пятеро – в больнице8
- 10.08.2025, 21:04
Среди пострадавших есть дети.
Авария, унесшая несколько жизней, случилась 10 августа в Слонимском районе Гродненской области, сообщает МВД Беларуси.
Все произошло около 18:00 на автодороге М-11 «Слоним – Лида – граница Литвы».
По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля Renault на закруглении дороги выехал на «встречку».
Там он в лоб столкнулся с Mercedes под управлением 48-летнего мужчины.
Оба водителя и 47-летняя пассажирка Renault погибли. Пять человек, в числе которых дети, госпитализированы.