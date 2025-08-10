закрыть
Страшное ДТП на Гродненщине: трое погибли, пятеро – в больнице

8
  • 10.08.2025, 21:04
  • 4,454
Среди пострадавших есть дети.

Авария, унесшая несколько жизней, случилась 10 августа в Слонимском районе Гродненской области, сообщает МВД Беларуси.

Все произошло около 18:00 на автодороге М-11 «Слоним – Лида – граница Литвы».

По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля Renault на закруглении дороги выехал на «встречку».

Там он в лоб столкнулся с Mercedes под управлением 48-летнего мужчины.

Оба водителя и 47-летняя пассажирка Renault погибли. Пять человек, в числе которых дети, госпитализированы.

