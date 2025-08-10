закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 21:51
Какая погода ожидается в Беларуси 11 августа

  • 10.08.2025, 21:20
Какая погода ожидается в Беларуси 11 августа

Днем будет преимущественно без осадков.

До 25 градусов тепла ожидается в понедельник, 11 августа, в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Специалисты предупреждают о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности.

В понедельник ночью и утром на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные часы во многих районах - грозы, местами - сильные ливни. Ветер северо-западный от умеренного до порывистого, местами сильный порывистый, ночью при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

По прогнозу - переменная облачность. Температура воздуха минимальная ночью - 10-16 градусов тепла, максимальная днем - до 25 выше нуля.

