Стало известно, когда откроют один из самых длинных мостов Беларуси
- 10.08.2025, 21:38
Реконструкция путепровода через реку Припять в Мозыре близится к завершению.
Реконструкция автомобильного путепровода через реку Припять в Мозыре близится к завершению. По данным Минтранса, объект планируют ввести в эксплуатацию 7 ноября 2025 года.
Вице-премьер Анатолий Сивак проинспектировал ход работ. Строительство ведется с небольшим опережением графика: все 27 железобетонных опор установлены, на 23 пролетах смонтированы балки, на 15 – уложен асфальтобетон. Сейчас идет монтаж перильного и барьерного ограждения, установка освещения и декоративной подсветки.
Дополнительно строители благоустраивают берега Припяти – эти работы не были заложены в первоначальный проект.
Путепровод длиной 924 метра был закрыт в конце 2023 года, реконструкция началась в январе 2024-го. Сооружение эксплуатировалось более 65 лет и является одним из самых длинных автомобильных мостов страны. Дольше – только эстакада за Мозырем, возле деревни Новики, протяженностью 929 метров.