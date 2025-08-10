закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, когда откроют один из самых длинных мостов Беларуси

1
  • 10.08.2025, 21:38
Стало известно, когда откроют один из самых длинных мостов Беларуси

Реконструкция путепровода через реку Припять в Мозыре близится к завершению.

Реконструкция автомобильного путепровода через реку Припять в Мозыре близится к завершению. По данным Минтранса, объект планируют ввести в эксплуатацию 7 ноября 2025 года.

Вице-премьер Анатолий Сивак проинспектировал ход работ. Строительство ведется с небольшим опережением графика: все 27 железобетонных опор установлены, на 23 пролетах смонтированы балки, на 15 – уложен асфальтобетон. Сейчас идет монтаж перильного и барьерного ограждения, установка освещения и декоративной подсветки.

Дополнительно строители благоустраивают берега Припяти – эти работы не были заложены в первоначальный проект.

Путепровод длиной 924 метра был закрыт в конце 2023 года, реконструкция началась в январе 2024-го. Сооружение эксплуатировалось более 65 лет и является одним из самых длинных автомобильных мостов страны. Дольше – только эстакада за Мозырем, возле деревни Новики, протяженностью 929 метров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников