Грэм: Третью мировую остановит продолжение военной поддержки Украины 10.08.2025, 22:15

Украинскую армию сенатор назвал самой мощной в Европе.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в интервью NBC News 10 августа назвал вещи, которые, по его мнению, могут остановить третью мировую войну.

Грэм считает, что третью мировую остановит продолжение военной поддержки Украины. Украинскую армию он назвал по состоянию на сегодняшний день самой мощной в Европе, которая может сдержать дальнейшую агрессию России.

Также сенатор отметил важность гарантий безопасности.

«Это если вы снова зайдете в Украину, то будете воевать не просто с Украиной. Иметь определенные европейские силы на земле, наращивать экономическую интеграцию», – сказал Грэм.

По его словам, американо-украинский фонд восстановления (соглашение о недрах) изменил отношения между США и Украиной, и президент США Дональд Трамп будет защищать эти интересы.

