Появилось видео момента удара КАБом по Запорожью 11.08.2025, 1:01

Россияне нанесли удар по автовокзалу.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент удара российским КАБом по Запорожью.

«Воскресенье. Выходной день. Город!!! Это террор. И надо называть все своими именами. Россияне терроризируют ежедневно наших людей и всю Украину», — заявил Федоров в комментарии к видео.

Вечером 10 августа Россия ударила КАБом по автовокзалу в Запорожье. Известно, что в результате этой атаки пострадали по меньшей мере 19 человек, сообщалось, что людей ищут под завалами, о завершении спасательной операции еще не объявлялось.

Также Федоров заявил, что еще одним КАБом Россия ударила по университетской клинике Запорожского медицинского университета, где пострадавших не было, но были повреждены здания.

Кроме того, в результате российского удара повреждены также семь многоквартирных домов и нежилые помещения — в зданиях выбиты окна и повреждены крыши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com