Два боксера умерли от травм через несколько дней после турнира в Японии 11.08.2025, 2:52

Обоим было по 28 лет.

Японский боксер Хиромаса Уракава скончался в 28 лет от травм после боя на турнире в Токио 2 августа, сообщила пресс-служба Всемирной боксерской организации в соцсети X.

Уракава проиграл в восьмом раунде нокаутом Ёдзи Сайто, потерпев четвертое поражение в карьере при десяти победах. Как пишет BBC, Уракава перенес операцию из-за субдуральной гематомы, но в итоге скончался.

Ранее стало известно о смерти другого 28-летнего участника турнира — Сигетоси Котари, который проводил бой за титул Восточной и Тихоокеанской федерации бокса (OPBF) во втором полулегком весе.

После ничьей в 12-раундовом поединке с соотечественником Ямато Хатой Котари потерял сознание и был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг.

После смерти Котари в Японии объявили, что все титульные бои OPBF будут проводиться до десяти раундов.

