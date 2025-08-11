Зеленский пообещал «сильный проект» по боевой авиации 11.08.2025, 4:00

Украина получит Gripen?

Украина совместно со Швецией готовит новый масштабный проект в сфере боевой авиации, который может реализовываться в течение десятилетий.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент анонсировал подготовку «сильного проекта» по боевой авиации, который сейчас готовится Украиной и Швецией.

«Готовим со Швецией новые шаги в развитии нашей украинской боевой авиации. Это может быть сильный проект на десятилетия», - сказал Зеленский.

Именно так прокомментировал президент разговор с шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

