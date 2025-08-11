закрыть
11 августа 2025, понедельник, 4:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский пообещал «сильный проект» по боевой авиации

  • 11.08.2025, 4:00
Зеленский пообещал «сильный проект» по боевой авиации

Украина получит Gripen?

Украина совместно со Швецией готовит новый масштабный проект в сфере боевой авиации, который может реализовываться в течение десятилетий.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент анонсировал подготовку «сильного проекта» по боевой авиации, который сейчас готовится Украиной и Швецией.

«Готовим со Швецией новые шаги в развитии нашей украинской боевой авиации. Это может быть сильный проект на десятилетия», - сказал Зеленский.

Именно так прокомментировал президент разговор с шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников