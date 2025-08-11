Доллар готовится к важной встрече 2 11.08.2025, 8:56

5,302

Чего ждать белорусам.

Основными факторами, оказывающими влияние на мировые и внутренний финансовые рынки в августе, становятся геополитические события. Какими могут стать курсы валют в ближайшую неделю, рассказывает myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе.

Валютные рынки под влиянием геополитических факторов

Это вполне закономерное развитие событий, поскольку политика и экономика, и финансы как её составляющая, являются двумя сторонами одной медали. Одно всегда оказывает самое прямое влияние на другое и наоборот.

Прямой иллюстрацией этого простого тезиса является укрепление российского финансового рынка в середине прошлой недели после окончания визита специального представителя администрации США в Москву господина Уиткоффа и последующее экспресс-решение о проведении двусторонней встречи на высшем уровне Россия-США в американском штате Аляска. Курс доллара на московском межбанке в моменте опускался до USD/RUB 79,1221. Индекс московской биржи IMOEX разворачивается к росту и прошлую неделю закрыл на максимумах с мая 2025 года на 2924,2 пункта.

На белорусском валютном рынке всё это реализовалось в минимальное снижение обменного курса рубля к доллару США. «Бакс» за неделю подешевел на БВФБ торгах на -0,24%, курс закрытия недели достиг USD/BYN 2,9876. С начала года сохранятся снижение курса доллара на -13,99%. При этом объём торгов долларом за неделю выше среднего с 81,875 млн долларов.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке при этом ожидаемо вырос и неделю закончил со значением RUB/BYN 3,716 за 100 российских рублей. Всего за прошлую неделю рубль прибавил +0,75%, с начала года рост кура рубля составляет +10,97%. Объём торгов за неделю ниже среднего.

Прогноз на неделю

На текущей неделе на рынок продолжит оказывать влияние геополитика. В фокусе внимания встреча руководителей России и США в конце недели. Не исключено, что в преддверии этого саммита могут быть какие либо значимые события, которые также могут оказать влияние на финансовый рынок. Но поскольку геополитический фактор в большей степени относится к категории «чёрных лебедей», какие либо прогнозы на эту тему – из разряда гадания на кофейной гуще.

Некоторое влияние на курс доллара в середине недели может оказать статистика из США по состоянию потребительской инфляции. Мы помним, как в начале августа удручающие данные рынка рабочей силы привели к падению доллара против евро почти на 200 пунктов. В среду, 13 августа, в 15:30 мск данные по инфляции могут добавить доллару негатива. Прогноз по CPI – рост индекса до 2,8% г/г против текущих 2,7%. В перспективе это может всё-таки подтолкнуть ФРС к шагу на понижение процентной ставки, но ближайшее заседание FOMC более чем через месяц.

Таким образом, на белорусском валютном рынке сохраняется волатильность обменного курса доллара, которая формируется под влиянием внешних факторов. Диапазон колебания курса становится более широкий, и для формирования тренда вверх или вниз пока нет условий. Курс доллара остаётся в диапазоне USD/BYN 2,985 – 3,015. Российский рубль на белорусском рынке сохраняет силу роста.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com