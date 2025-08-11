В Турции произошло мощное землетрясение: есть разрушения 2 11.08.2025, 7:44

1,950

Эпицентр подземных толчков располагался в городе Синдирги.

В воскресенье мощное землетрясение магнитудой 6,1 всколыхнуло северо-западную турецкую провинцию Балыкесир, унеся жизни по меньшей мере одного человека и разрушив более десятка зданий.

Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Турции (AFAD) и Associated Press.

Эпицентр подземных толчков располагался в городе Синдирги. Сильные колебания почвы ощущались даже за 200 километров, в частности в Стамбуле.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликаи, погибшая — пожилая женщина, которую вытащили живой из-под завалов дома, но она умерла вскоре после спасения. Еще четыре человека были спасены из-под обломков того же дома.

