ISW рассказал, чего ждать от саммита на Аляске 11.08.2025, 7:58

Фото: AP

Цели России в отношении Украины не изменились.

Кремль планирует использовать запланированную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске не для содержательных мирных переговоров, а чтобы ослабить единство между Соединенными Штатами и Европой. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что последние заявления российских лидеров свидетельствуют о попытках Москвы выставить Украину и Европу препятствием на пути к миру. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Европу в якобы помехе усилиям США остановить войну, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что европейские страны «не допускают быстрого мирного урегулирования».

Российский политолог Сергей Марков в интервью The Washington Post заявил, что единственный «компромисс», на который готова пойти Россия, - это остановка боевых действий после захвата Одесской и Харьковской областей, а также Херсона и Запорожья. Он также возложил ответственность за войну на президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

ISW отмечает, что украинские и европейские чиновники демонстрировали готовность к добросовестным переговорам и заключению реальных соглашений о прекращении огня, но Москва стабильно отвергала эти предложения, вместо этого стремясь к уступкам и закреплению военных успехов.

По оценке института, стратегические цели России остаются неизменными: недопущение вступления Украины в НАТО, установление пророссийского правительства в Киеве и демилитаризация страны, что фактически будет означать ее капитуляцию.

«Россия, с большой вероятностью, будет нарушать и использовать в собственных целях любые будущие соглашения о прекращении огня, обвиняя в нарушениях именно Украину, как она неоднократно делала весной 2025 года», - говорится в отчете ISW.

