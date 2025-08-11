закрыть
О переговорах на Аляске

1
  • Юрий Бутусов
  • 11.08.2025, 8:08
  • 3,404
О переговорах на Аляске
Юрий Бутусов

Трамп предлагает соглашение, но сам не хочет становиться его гарантом.

1. Никаких новых условий перед этими переговорами Путин не озвучил. Условия, фактически, означают капитуляцию Украины и добровольный отказ от 25% своей территории. Россия это уже неоднократно предлагала.

2. Никаких новых условий гарантий выполнения этого соглашения и гарантий безопасности для Украины США не озвучили. Украина уже заключала мирное соглашение в 2014−15 годах, и эти соглашения Путин нарушил, несмотря на то, что Франция и Германия были гарантами. Трамп предлагает соглашение, но сам не хочет становиться его гарантом. То есть, мир без гарантий безопасности снова приведет к нападению РФ через несколько лет.

3. Путин охотно ведет переговоры с США и Евросоюзом о мире уже 11 лет. Он знает, что западные лидеры меняются, вместе с ними исчезают личные гарантии и обязательства. А переговоры РФ со странами Запада имеют одну цель — раскол единой позиции НАТО по РФ, чтобы не допустить дальнейшего усиления санкций и поддержки Украины.

4. Российские войска продолжают интенсивные атаки по всему фронту, враг пытается под прикрытием переговоров о мире полностью захватить украинский Донбасс. Чтобы таким образом предметом переговоров стал не уход Украины с Донбасса, а признание оккупации.

Выводы:

1. Переговоры с Трампом Путин будет затягивать, быстрого решения не будет.

2. Военная операция РФ по полному захвату Донбасса будет усиливаться, Донбасс был и остается ключевым театром боевых действий. Украина должна приложить все усилия, чтобы наконец построить на Донбассе современную линию обороны Славянска и Краматорска, немедленно нужно усилить оборону Покровска и Мирнограда,

3. Украина будет иметь сильные позиции на переговорах только, если сможет на несколько месяцев остановить российское наступление. И силы для такой эффективной обороны и уничтожения штурмовых отрядов врага у нас вполне достаточны — это не только мое мнение и вывод, а мнение десятков командиров, с кем я общаюсь. Развертывание боеспособных корпусов нужно именно здесь. Единственной гарантией безопасности Украины на переговорах является боеспособная армия, которая силой оружия остановит врага.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

