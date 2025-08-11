закрыть
11 августа 2025, понедельник
Появились подробности страшной аварии в Гродненской области

  • 11.08.2025, 8:16
  • 4,690
Появились подробности страшной аварии в Гродненской области

Трое погибли, пятеро в больнице.

МВД раскрыло детали лобового ДТП с тремя погибшими в Гродненской области. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Вечером 10 августа пресс-служба ведомства сообщила, что три человека погибли в лобовом ДТП с Renault и Mercedes в Гродненской области. Временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУГАИ МВД Андрей Гаркуша сообщил, что дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 18.20 неподалеку от деревни Козловщина Дятловского района.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes в сложных погодных условиях допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с Renault, - привел подробности Андрей Гаркуша.

Представитель ведомства добавил, что в результате аварии погибли 47-летний водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля Renault, а также 48-летний водитель Mercedes. Он уточнил, что пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 4, 12 и 17 лет. Также среди пострадавших двое взрослых – 23 и 24 лет. Им оказывается вся необходимая помощь.

