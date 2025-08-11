Все признаки налицо 1 Эндрю Таннер

Готовится нечто крупное.

Летнее наступление Москвы фактически застопорилось, так и не приведя к достижению стратегических целей. Ситуация для Украины по-прежнему остается угрожающей, но даже там, где русским удалось спровоцировать кризис, он остается управляемым — по крайней мере, пока. Основные опасные зоны остались такими же, как и на прошлой неделе, и тенденции практически не изменились. Оборона Украины немного укрепилась повсюду, но за пределами Сум не наблюдалось контратак, необходимых для восстановления фронта.

Чтобы объяснить, почему Украина, похоже, никогда не может остановить все атаки, нужно помнить, что в среднем за день истребители Су сбрасывают около двухсот планирующих бомб. Хотя они очень неточны из-за украинских помех, радиус поражения — даже для тех, кто прячется в бункере, — составляет десятки метров. Боеголовки этих бомб весят сотни килограммов — от 250 до 1500. Если достаточно долго обстреливать территорию, большая ее часть будет поражена.

Москва сохраняет способность засыпать территорию площадью около пяти квадратных миль таким количеством планирующих бомб, что украинские позиции просто перестают быть жизнеспособными. Чтобы избежать бессмысленных человеческих потерь, украинцы вынуждены не только распределять свои позиции на линии фронта, но и эвакуироваться до начала крупного удара. Дроны и артиллерия будут работать против наступающих, уничтожая в среднем более 90% нападающих, но человеческие волны продолжают прибывать, и в конце концов сектор оказывается оккупирован.

Конечно, планирующие бомбы — не единственное оружие в арсенале РФ: к ним обычно присоединяются традиционные ракетные и пушечные артиллерийские системы, а также множество дронов. Но, как и в случае с бушующим лесным пожаром, при определенных условиях просто невозможно предотвратить полное уничтожение данной территории. Защитники вынуждены уходить с позиций и выстраивать новые линии обороны.

К счастью, у Москвы нет достаточной огневой мощи, чтобы делать это повсюду одновременно. Но этот метод все равно вынуждает украинцев сдавать позиции в условиях неустанных попыток прорвать линию обороны любой ценой — иногда очень важные места, что приводит к оперативным кризисам, подобным тем, которые медленно разворачиваются в Покровске и Купянске.

Именно из-за неизбежности сдачи некоторых позиций в процессе сдерживания наступления Украина должна быть способна проводить эффективные контрнаступления на оперативном уровне, чтобы обратить вспять продвижение врага с помощью целенаправленных усилий. Чтобы минимизировать риски, это должно происходить в тот момент, когда украинцы могут достичь временного дронового превосходства, когда враги дезорганизованы после наступления и еще не укрепились. В идеале авангард окружается и постепенно уничтожается, после чего украинские бойцы могут укрепить новые линии или вернуть старые.

Я действительно рассматривал возможность того, что Украина может применить альтернативный стиль контрнаступления, что-то гипер-оппортунистическое, не имеющее той же формы, что и традиционные крупные наземные операции. Учитывая современные возможности наблюдения, вполне возможно, что отдельные корпуса должны начать продвигаться там, где они могут, примерно одновременно. Вместо того, чтобы концентрироваться на одной географической области, кампания в таком стиле будет направлена на то, чтобы быстро перетянуть силы противника в нескольких отдельных секторах, создав хаос, который выведет из строя всю линию врага.

Я по-прежнему прогнозирую нечто гораздо более целенаправленное, либо еще одну попытку перерезать наземные логистические пути в Крым, либо прямой контрудар в Донбассе. Что бы ни планировалось, готовится нечто крупное, в этом я почти не сомневаюсь. Все признаки налицо, и время подходит. Или, может, я просто ведусь на хитроумный блеф. Правда, цель не совсем ясна — и, возможно, именно в этом смысл. Как бы там ни было, всегда стоит перепроверять свои предположения.

В настоящее время Москва находится на самом низком уровне с точки зрения доступной и эффективной боевой мощи с момента начала частичной мобилизации в конце 2022 года из-за истощения советских резервов и быстрого расширения украинских дроновых операций. Именно поэтому террористическая кампания против украинских гражданских лиц снова обостряется. На деле именно россияне устроили грандиозный блеф, стараясь создать видимость, что это не повторение 1917 года, когда Москва хладнокровно жертвовала человеческими жизнями, несмотря на то, что практически нет доказательств того, что боевые действия стоили того.

Путин ведет бюрократическую войну: он контролирует машину, которая была запущена и теперь работает на автопилоте, а экономические и социальные последствия неизбежно будут усугубляться, независимо от того, что происходит в Украине. Он — человек, который пошел ва-банк, имея на руках довольно слабые карты, и теперь вынужден пугать оппонентов, надеясь, что они спасуют раньше, чем он потеряет все. Трамп не стал бы менять курс по отношению к Москве, если бы не получал новую разведывательную информацию, указывающую, что общепринятая картина войны в Украине может быть в корне неверной. Точно так же было и в 2022 году.

Северный театр военных действий

На протяжении всей недели продвижение российских войск на севере было заблокировано, и единственное заметные успехи были достигнуты в начале недели в районе Теткино. Там вероятное отвлечение внимания Украины достигло своей цели: попытки орков спасти осажденные там роты привели к тому, что боевые силы, необходимые для предотвращения катастрофы, были переброшены ближе к Сумам. Ни при трансграничном вторжении россиян в районе Мелового в Харьковской области, ни еще ближе ко второму по величине городу Украины в Волчанске, ни в направлении Сум, непрерывные атаки врага не принесли значительных результатов.

Наиболее интенсивные бои по-прежнему ведутся в Сумах, где украинцы изменили свою позицию и теперь активно контратакуют по всей западной половине рашистского вторжения. Многочисленные атаки врага были отбиты в секторах Яблоновка и Юнаковка, и, по сообщениям, украинские войска угрожают прорвать восточную границу основного наступления русских.

Окружение передового эшелона противника было бы прекрасным оперативным ходом. По имеющимся данным, Украина использует специальные силы при поддержке штурмовых подразделений, чтобы проникнуть в тыл скоплений орков вблизи фронта и перерезать их тыловые коммуникации. Эта тактика может оказаться очень эффективной на любом фронте с плотным лесным покровом.

Москва удерживала в Сумской области одни из самых своих подготовленных частей, и их поражение в открытом бою стало ощутимым ударом. В Покровске российское командование, похоже, стало вести себя более грамотно по сравнению с ранними этапами войны, но, к счастью, их действия не были подкреплены лучшими из боевых подразделений, за исключением дроновой группы «Рубикон». В Сумах же неудачные решения со стороны командования свели на нет кампанию, которая могла бы представлять гораздо большую угрозу. В целом, именно активные боевые действия в Курской и Сумской областях сыграли ключевую роль в том, чтобы орки не смогли начать осаду городов Донбасса. С другой стороны, один из воздушно-десантных корпусов Украины, по-видимому, находится в оперативном резерве и, как я полагаю, готовится вскоре вновь вступить в бой с полной силой.

Восточный театр военных действий

Купянск по-прежнему находится в кризисной ситуации, поскольку отряды россиян опасно приблизились к шоссе, ведущему обратно в Харьков. Их успех, по-видимому, объясняется наличием достаточного укрытия, позволяющего проникать небольшим группам пехоты по 2−3 человека. Они наступают бесконечной волной, большинство из них уничтожается, но некоторым удается найти пробелы между украинскими позициями, чтобы со временем укрепиться и немного расширить зону контроля.

Строго говоря, почти идеально, что Первая (бывшая гвардейская) «танковая» армия так упорно сражается, чтобы переправить пехоту и снабжение через Оскол на резиновых лодках для поддержания операций к северу от Купянска. Украинские операторы дронов, должно быть, наслаждаются настоящей «охотой на индюков» (в континентальной Европе, полагаю, более подходящей метафорой будет «охота на диких свиней»). Однако именно выживаемость, какой бы небольшой она ни была, становится непреодолимой проблемой в любом сценарии зомби-апокалипсиса. Если количество целей превышает возможности по их уничтожению, в конечном итоге приходится покидать свои позиции.

Я могу бесконечно объяснять, как этот подход с нескончаемымм волнами живой плоти является саморазрушительным для Москвы. Но эффект от этого проявляется не сразу, и пока украинцы на местах должны выяснить, как выжить, чтобы наконец увидеть, как рушится карточный домик Путина.

В какой-то момент устойчивость долгой и, без преувеличения, эффективной обороны Купянска будет зависеть от способности Украины надежно удерживать западный берег. Существует точка зрения, согласно которой здесь может быть реализован план по заманиванию врагов в ловушку, однако у меня нет доказательств того, что украинский корпус, действующий на этом направлении, действительно располагает для этого необходимыми ресурсами.

К счастью, Третий корпус в основном удерживает позиции на фронтах Боровой и Лимана, если заявления членов корпуса о том, на какой фронт они направлены, верны. Это хорошо, потому что ситуация в Лимане, хотя и не является кризисной, может вскоре превратиться в таковую, если несколько факторов сложатся в пользу орков. Третий корпус действительно должен начать контрнаступление, чтобы восстановить линию Жеребец, чтобы враг не мог сосредоточиться на вытеснении украинских войск из лесных насаждений вдоль Северского Донца.

Московиты совершили один выпад на лиманском фронте, который не был сразу отбит, продвинувшись примерно на два километра между лесопосадками и прифронтовым поселком Торское. Все, чего они действительно добились здесь, — это захватили часть серой зоны, оказав дополнительное давление на украинские войска в лесопосадках к югу. Однако это вызывает новые опасения, особенно если давление будет сохраняться. Чем больше украинских бойцов вытесняется из лесов на берегу Северского Донца, тем хуже становится ситуация в Северске, ближе к югу. И некоторые приобретения русских, зафиксированные в начале этой недели, свидетельствуют о том, что именно это начинает происходить.

Восстановление линии Жеребец Третьим корпусом кажется лучшим способом добиться того, чтобы Северск не пал, что почти наверняка произойдет, если рашисты сможет закрепиться на обоих берегах Северского Донца. Медленно, после многолетней борьбы, они приближаются к Северску, несмотря на жестокие потери. Хотя подавляющее большинство снаряжения и войск, отправленных в Северск с востока в последние несколько недель, постигла мрачная судьба, нескольким отрядам удалось проскользнуть дальше, и они пытаются укрепиться на окраинах города. Наряду с наступательными операциями, для обеспечения безопасности в тылу фронта необходимы вооруженные наземные дроны.

Украинцы были взяты в плен в этом районе в течение последних нескольких дней, что всегда является тревожным знаком. Это означает, что офицер не предусмотрел всех возможных вариантов развития событий. По крайней мере, их не убили сразу. Надеюсь, их скоро обменяют и вернут домой без обычных применяемых пыток.

Кстати, количество бывших российских военнопленных, захваченных Украиной во второй раз, растет. Значительная часть отправленных домой россиян просто отправляется обратно на фронт. Многие из них изначально не имели подготовки и, конечно же, не получили ее после, потому что командование относится к своим собственным военнопленным так, как будто их статус уже являются их виной. Случаи, когда московиты нападают на своих же, когда те идут сдаваться, не редкость — ни один сектант не любит, когда другой член секты сбегает.

В любом случае, как я уже неоднократно отмечал, Северск продержался гораздо дольше, чем кто-либо в Киеве мог ожидать. Его падение, хотя и не является неизбежным, будет иметь серьезные последствия для соседнего Лиманского фронта, поскольку Северск и Лиман соединены крупной автомагистралью через Северский Донец. Это тот вид логистического соединения, которое враги всегда найдут способ использовать, если им это позволят, и в сочетании с вытеснением Украины из лесных плантаций это даст возможность для наступления на Лиман. Надеюсь, врага удастся сдержать в восточных пригородах.

На юге, на фронте в Константиновке, ситуация несколько ухудшилась в нескольких районах, но не серьезно. Украинцы действительно ответили силой на силу на этом фронте в течение последнего года, и, более того, похоже, что их потери были примерно на порядок ниже, чем у врага. Тем не менее, московские войска укрепляют контроль над обширной частью серой зоны на северной окраине Торецка и пытаются вытеснить Первый корпус Украины из западных пригородов вблизи водохранилища Клебан-Бык.

Вопреки пропаганде на прошлой неделе, Часов Яр не пал, хотя его ключевая часть все же была захвачена после того, как длительное время находилась в «серой зоне». Российские войска смогли захватить руины высотного района и прилегающий лесной массив, что означает падение центра Часового Яра — примерно через год и тысячи жертв после того, как русские впервые ворвались в прилегающие районы вдоль канала, проходящего через эту территорию. Как крепость, она более чем выполнила свою задачу. Еще один город, принесенный в жертву ради тех, кто находится позади него.

Украина пребывает в процессе боевого отступления к полукругу, расположенному примерно в десяти километрах от Константиновки. Я ожидаю, что эта линия будет держаться довольно хорошо, вынуждая русских приложить значительные усилия, чтобы обойти оборону города, продвигаясь на запад, север и юг. Они вскоре столкнутся с проблемой: украинские города образуют цепь в районе долины реки Кривой Торец. Ни один городской район невозможно полностью окружить. Именно поэтому первоначальный план Москвы по захвату Донбасса в 2022 году основывался на окружении региона, с постепенным продвижением через Харьков и Запорожье/Днепр. Три года назад я много времени проводил, глядя на карты районов Гуляйполе и Барвинково.

Отчасти из-за этого соседний Покровский фронт по-прежнему остается приоритетом для Москвы и самым серьезным кризисом, с которым Украина вынуждена справляться в настоящее время. За последнюю неделю ситуация существенно не ухудшилась, но и не улучшилась, и по-прежнему имеет тенденцию к медленному ухудшению. Орки еще больше укрепили свой плацдарм над Казенным Торцом и окопались на восточной окраине Родинского. Автомагистраль Т-05−15 и основная железнодорожная линия теперь находятся в зоне досягаемости любых танков, которые орки смогут подтянуть для их обстрела. Если южная железнодорожная линия в Покровск будет еще больше подорвана потерей Котлино или Удачного на западе, ситуация в Покровске станет по-настоящему чрезвычайной.

Пока нет никаких признаков того, что на этом участке фронта начинается сколько-нибудь масштабное украинское контрнаступление. К сожалению, чем дольше орки удерживают территорию, тем глубже успевают укрепиться. Хотя идея превратить уязвимый плацдарм в «огневую ловушку» выглядит логично, в случае с Покровском это неприменимо — слишком велик риск, что одна тактическая ошибка приведет к окружению как самого города, так и нескольких украинских бригад.

На данном этапе украинское командование стоит перед выбором:

Подготовиться к тому, чтобы оставить Покровск,

Начать контрнаступление для восстановления флангов,

Быть вынужденными начать спасательную операцию по выводу нескольких бригад в последний момент, что приведет к большим потерям.

Если украинским силам в Сумской области удастся прорвать передовые позиции врага и отбросить их назад, продвинувшись вперед, это будет означать, что такие действия возможны и в других местах. Лучше было бы, если бы нечто подобное в скором времени произошло и под Покровском.

Пока украинская линия обороны к югу от Покровска выдерживает многочисленные ожесточенные попытки прорыва. Диверсионные группы продолжают проникать вглубь города с юго-запада, и Украина все еще не смогла полностью решить проблему, которую они представляют, но врагу пока не удалось закрепиться на захваченных участках. Вдоль Казенного Торца, к югу от вражеского плацдарма, украинские позиции остаются устойчивыми. Если фланги удастся удержать, Покровск должен выстоять.

Однако не следует сбрасывать со счетов тактику врагов, заключающуюся в проведении фронтальных атак, которые нельзя игнорировать, и одновременном наступлении на флангах. Прорыв в сам Покровск поставил бы под сомнение его дальнейшую оборону, сделав крупное контрнаступление бессмысленным. Попытка заманить врага в город, а затем отрезать его, вероятно, не сработает, потому что некоторые российские солдаты будут скрываться в подвалах в течение нескольких недель, сообщая о передвижениях украинцев, пока не разрядятся батареи их радиостанций.

На Новопавловском фронте на этой неделе мало что изменилось: российские войска по-прежнему заполняют районы, покинутые украинскими бойцами, которые сейчас находятся за оборонительной стеной, построенной вдоль границы Днепропетровской области. Но о том, что стена существует, свидетельствует отсутствие продвижения врага на запад за позиции, достигнутые передовыми отрядами примерно неделю назад. В районе Зеленого Поля Москва пытается обойти фланг линии Днепра и достичь Березового, но в настоящее время также должна столкнуться с сильной линией обороны.

В обозримом будущем продвижение противника на этом участке, скорее всего, в значительной степени прекратится. В целом, я по-прежнему считаю, что русские достаточно уязвимы именно для того контрнаступления, о котором я писал ранее. Даже если наступление до самой Волновахи сочтут чрезмерно амбициозным, стоит как минимум попытаться провести более ограниченную операцию — с целью вернуть Великую Новосёлку и отбросить орков назад вдоль реки Волчьей.

Хотя может показаться привлекательным удерживать врага на фиксированной линии на неопределенный срок, в долгосрочной перспективе это обычно наносит большой ущерб целостности обороны. Резервные позиции должны быть естественными отправными точками, а не укрытиями, за которыми можно прятаться вечно. Враг всегда найдет способ обойти их.

Сражения Второй мировой войны в Северной Африке не являются идеальной аналогией, но многие из них иллюстрируют, как логистика и подкрепления могут теоретически с поразительной скоростью переломить ход кампании. Роммель, возможно, удивлял британцев и несколько раз вынуждал их к стремительному отступлению по всей Ливии, но он также переоценил свои силы и, в свою очередь, поплатился за это. Кстати, я потерял большую часть уважения к Роммелю после того, как прочитал в его мемуарах, как он долго и раздраженно отчитывал офицеров логистики, которые говорили ему то, что он не хотел слышать. Чувак, но если у танков нет топлива, ни боеприпасов, блеф не особенно поможет.

Полагаю, офицеры Путина предпочитают не думать о том, насколько быстро их линии обороны рухнут, если их «одноразовые» солдаты будут полностью отрезаны — и тогда командному составу, а также тем, кто избежал передовой благодаря взяткам, придется встретиться лицом к лицу с украинскими бойцами. Создание подобных ситуаций на множестве направлений — и как можно чаще — является ключом к победе.

Южный театр боевых действий

Москва по-прежнему пытается продвигаться на север от Каменского на Ореховском фронте. Передовые силы достигли квартала укрепленных высотных зданий к югу от Степногорска, и, хотя большинство из них были быстро уничтожены, похоже, что некоторым все же удалось просочиться.

Продвижение врагов на этом участке крайне ограничено как по масштабу, так и по перспективам. Складывается впечатление, что украинский корпус, отвечающий за этот район, сознательно превратил пятикилометровый участок равнинной и в основном открытой местности между Каменским и Степногорском в удобную «зону поражения». Близость к значительной части украинской территории по ту сторону обмелевшего Днепра позволяет украинской авиации регулярно оказывать поддержку.

Вниз по течению Днепра, в дополнение к обычным стычкам, Херсон стал свидетелем того, как россияне перешли к следующему логическому этапу своей кампании террора против местного гражданского населения. Мост, соединяющий часть города, расположенную на одном из крупных островов в дельте реки, подвергся интенсивному воздушному налету. Украине нет смысла использовать этот регион для проведения атак, потому что река слишком широка. Это было просто еще одним примером коллективного наказания.

Постоянно ходят слухи о том, что Москва пытается закрепиться на украинской стороне Днепра, но они никогда не подтверждаются. Конечно, некоторые диверсионные и разведывательные группы пытаются проникнуть туда, но высадка войск была бы слишком самоубийственной даже для орков, чтобы отдать такой приказ, не рискуя открытым мятежом.

Что рашисты любят делать здесь и во многих других местах, так это посылать каких-то бедных дурачков с флагом в место, где дрон может сделать снимок, который транслируется в Москву. У Путина возникает ощущение, что его ребята продвигаются вперед, когда на самом деле сразу после того, как они развернули свою тряпку, они оказываются разорваны на куски, а украинцы позируют уже со своим флагом, стоя над трупом. Вот тебе и военная машина, Володя. Сталин смеется в могиле.

Эндрю Таннер, New Voice

