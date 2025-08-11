Названы восемь продуктов для снижения уровня холестерина в крови 1 11.08.2025, 8:34

1,510

Среди них — лосось и фисташки.

Включение в рацион ряда растительных и одного продукта животного происхождения может помочь снизить уровень холестерина. Об этом диетолог Джоана Люсик из Университета Бразилиа рассказала в интервью изданию Terra.

По ее словам, положительное воздействие оказывают орехи, авокадо, оливковое масло холодного отжима, семена чиа, макадамия, фисташки, семена льна и рыба. Эти продукты богаты полезными мононенасыщенными жирами, включая олеиновую кислоту и омега-3. Также они содержат пищевые волокна, снижающие всасывание холестерина в кишечнике.

Люсик подчеркнула, что лосось, помимо омега-3, обеспечивает организм калием и магнием, которые способствуют нормализации артериального давления, улучшению кровообращения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач напомнила, что холестерин входит в состав клеточных мембран у всех животных и людей. Это жироподобное вещество играет важную роль в регуляции функций клеток – без него не могли бы синтезироваться желчные кислоты, витамин D и некоторые гормоны.

Эксперт уточнила, что опасным считается повышенный уровень холестерина – при этой патологии возрастает риск развития атеросклероза. К избытку холестерина зачастую приводит избыток простых углеводов, насыщенных и трансжиров в рационе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com