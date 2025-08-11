закрыть
11 августа 2025, понедельник
У белорусов в Польше появилась уникальная возможность

  • 11.08.2025, 8:56
  • 1,794
У белорусов в Польше появилась уникальная возможность
Фото: charter97.org

Достойная работа с миссией и смыслом.

У белорусов в Польше появилась уникальная возможность:

— обрести стабильную интересную работу;

— повлиять на ситуацию в родной стране;

— начать новую яркую страницу в своей жизни.

А все потому, что фонд «Хартия’97» открывает набор на вакансии.

Мы приглашаем:

двух журналистов для работы наставшем уже легендой сайте Charter97.org

администратора офиса редакции в Варшаве.

Условия для журналистов:

— опыт работы в интернет-журналистике приветствуется;

— важно знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории страны;

— владение белорусским и русскими языками;

— грамотность, умение писать, желание и готовность много и интересно работать.

Администратор офиса:

Основные обязанности:

— управление повседневной деятельностью офиса;

— контроль документооборота;

— организация служебных поездок;

— базовое кадровое обслуживание.

Требования:

— знание польского и русского языков; знание английского будет преимуществом,

— хорошие навыки организации работы.

Мы предлагаем:

— дружную и профессиональную команду;

— возможность учиться, расти и действительно менять мир вокруг.

В первую очередь будут рассматриваться претенденты, проживающие в Варшаве, и имеющие высшее образование.

CV присылать на адрес: charter97@gmail.com

