Z-каналы сообщают о попавших в окружение россиянах 11.08.2025, 9:09

У оккупантов в Сумской области началась паника.

Накануне в Генштабе Украины отчитались о том, что ВСУ отбили у вражеских войск Безсаловку. Однако один из Z-каналов, связанный с Северной группой войск РФ, опроверг эти заявления. При этом один из российских военкоров заявил о продвижении ВС РФ в районе Константиновки.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на территории Сумской области за 9 и 10 августа.

Эти два дня армия Путина атаковала позиции ВСУ в районе Безсаловки и Юнаковки. Украинские силы, в этих же районах, проводили свои контратаки.

Один из Z-военкоров признал факт частичного окружения подразделений 51-го десантного полка РФ силами ВСУ в районе Садков. Как итог у оккупантов началась паника и проблемы со связью.

Более того, они не могут отличить свои силы от ВСУ, именно поэтому в Кремле приняли решение перебросить батальон 810-й бригады морпехов в район Кондратовки — Андреевки, чтобы стабилизировать линию фронта.

