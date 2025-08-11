Белорусский хоккеист Протас поделился мнением о Соболенко

Белорусский хоккеист Протас поделился мнением о Соболенко2
- 11.08.2025, 9:29
- 1,132
Что думает звезда «Вашингтон Кэпиталз» о первой ракетке мира.
Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поделился мнением о первой ракетке мира Арине Соболенко, пишет betnews.by.
— Она лучшая теннисистка мира. На самом деле, это большая гордость, что у нас есть такой спортсмен, о котором знает весь мир. Уверен, на нее равняются все начинающие теннисисты, и это очень здорово, — сказал Протас.
Соболенко — трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема». На днях она успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Цинциннати, победив чешку Маркету Вондроушову. Именно Соболенко выиграла Cincinnati Open в прошлом году.