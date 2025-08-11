Белорусский хоккеист Протас поделился мнением о Соболенко 2 11.08.2025, 9:29

1,132

Алексей Протас

Что думает звезда «Вашингтон Кэпиталз» о первой ракетке мира.

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поделился мнением о первой ракетке мира Арине Соболенко, пишет betnews.by.

— Она лучшая теннисистка мира. На самом деле, это большая гордость, что у нас есть такой спортсмен, о котором знает весь мир. Уверен, на нее равняются все начинающие теннисисты, и это очень здорово, — сказал Протас.

Соболенко — трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема». На днях она успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Цинциннати, победив чешку Маркету Вондроушову. Именно Соболенко выиграла Cincinnati Open в прошлом году.

