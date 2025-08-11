На Аляске готовят дом для встречи Трампа и Путина

На Аляске готовят дом для встречи Трампа и Путина1
Встреча пройдет в самом большом городе штата.
Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина должна состояться уже в эту пятницу на Аляске. Как пишет The New York Times, пока Белый дом не подтвердил точное место встречи, однако есть некоторые признаки, что встреча состоится в самом большом городе Аляски – Анкоридже.
Как пишет издание, Ларри Дисброу, риелтор, занимающийся краткосрочной арендой в Анкоридже, а также почетный консул Германии, сообщил, что арендовал для этой встречи шестикомнатный дом для Секретной службы.
«Сегодня утром со мной связались из Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные места, и я согласился на нужное им окно», — сказал Дисброу.
Он также добавил, что понимает, почему Аляска может быть привлекательным местом для такой встречи с исторической точки зрения, однако «его это удивило».
В то же время Сюзанна ЛаФранс, мэр Анкориджа, заявила в интервью в субботу, что не получила никакой информации о том, примет ли ее город встречу Трампа и Путина.
«Принимать лидеров здесь, на Аляске, — обычное дело для нас», — сказала ЛаФранс. «Служить местом дипломатии — часть нашей истории, поскольку мы находимся на перекрестке мира».
Издание напоминает, что с момента своего вступления в должность в 2017 году Трамп посетил Аляску как минимум пять раз, в основном останавливаясь на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча с Путиным станет первым официальным визитом г-на Трампа в этот штат с начала его второго срока.