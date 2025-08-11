Минчанка потеряла 63 тысяч рублей после одного звонка 11.08.2025, 9:47

Ей позвонили от имени «Энергосбыта».

Мошенники от имени «Энергосбыта» выманили у минчанки более 63 тысяч рублей. Курьером, забравшим деньги, оказалась другая жертва злоумышленников. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в июле 85-летней жительнице столицы позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Энергосбыта», и сообщил о необходимости срочно заменить счетчики электроэнергии. Для оформления документов он попросил паспортные данные, на что женщина, доверяя «официальному» звонку, согласилась. Она действительно состояла на очереди по замене приборов учета, поэтому разговор подозрений не вызвал.

«Спустя время раздался звонок в мессенджере — на этот раз якобы из Следственного комитета. „Следователь“ сообщила, что паспортные данные пожилой женщины использовали мошенники и для получения дальнейших указаний с ней свяжется банковский специалист. Пенсионерку предупредили, что у нее дома будет обыск, в ходе которого обнаруженную валюту изымут. Чтобы этого избежать, необходимо „задекларировать“ сбережения — передать их курьеру для проверки», — сообщает СК.

Напуганная жительница Минска собрала все накопления, а это более 63 тысяч рублей, и передала конверт с деньгами женщине-курьеру. Все это время с потерпевшей на связи находились лжеработники банка. Они вводили ее в заблуждение, сообщая ложную информацию о попытках третьих лиц оформить кредиты на ее имя. При этом злоумышленники утверждали, что ситуация находится под их полным контролем, создавая видимость законности своих действий.

«Лишь после окончания разговора она осознала, что вероятнее всего стала жертвой обмана и обратилась в милицию», — отмечает СК.

Силовики нашли курьера, которая забрала конверт с деньгами. Это оказалась 49-летняя жительница Минска, которая тоже попалась на уловки злоумышленников.

«Во время допроса женщина рассказала, что выполняла указания „следователя“, который сообщил, что она стала участницей новой преступной схемы и фигурирует в уголовном деле. Чтобы избежать ответственности ей требовалось забрать конверты якобы с документами у потерпевших и перевезти в Москву. По приезду в другой город ее остановили правоохранители, которым она и рассказала о произошедшем. Для дальнейшего разбирательства минчанка передана сотрудникам беларусской милиции», — пишет СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

