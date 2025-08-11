Соловьев допустил новую «СВО» на Южном Кавказе 10 11.08.2025, 9:51

6,970

Владимир Соловьев

Российский пропагандист заявил, что «война не закончится».

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей передачи «Воскресный вечер» на «России 1» заявил, что после встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске война в Украине не закончится. Также он допустил начало новой «СВО» — на этот раз на Южном Кавказе, заметило «Агентство».

«Побеждать пора. Побеждать. А они делают вид, что войны нет... Где-нибудь в пятницу вечером выйдешь в крупном городе, и думаешь, а что происходит? А что, правда где-то война идет? Правда идет. И война страшная. И это надо очень четко понимать. И она, к сожалению, для всех не закончится встреча на Аляске», — сказал Соловьев.

По его словам, война продолжится из-за того, что «интересы европейцев в первую очередь в том, чтобы война была». «Если Трамп скажет, [что] это ваши проблемы, останутся европейцы, так что нам в очередной раз придется объяснять европейцам, кто они, что они».

Соловьев добавил, что «очень большая проблема» — происходящее на Южном Кавказе. По его словам, в районе Каспийского моря могут скоро появиться базы НАТО. «И это настолько опасно, что если рассматривать с позиций геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последняя СВО нашего поколения», — подчеркнул телеведущий.

Заявление Соловьева может свидетельствовать о том, что Кремль не готовит российское общественное мнение к завершению войны накануне переговоров Путина и Трампа, которые должны состояться 15-го августа на Аляске.

Рассуждая о Южном Кавказе, Соловьев, судя по всему, имел в виду подписание в Вашингтоне в прошлую пятницу пакета документов между лидерами Армении и Азербайджана в в присутствии президента США. Российские телеканалы не стали полноценно освещать это событие. Не было сюжета об этом и в итоговой программе «Вести» в воскресенье.

