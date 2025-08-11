Какая модель ИИ победила на шахматном турнире 11.08.2025, 9:56

В финале сошлись OpenAI 03 и Grok 4.

Модель искусственного интеллекта OpenAI 03 от компании-разработчика ChatGPT без поражений победила на турнире по шахматам для искусственного интеллекта.

В финале OpenAI 03 превзошла Grok 4 от xAI Илона Маска. Модель Gemini от Google заняла третье место, победив другую модель OpenAI. Об этом пишет BBC.

Турнир по шахматам для искусственного интеллекта состоялся на платформе Kaggle, принадлежащей Google и позволяющей специалистам по обработке данных оценивать свои системы с помощью соревнований. Восемь крупных американских языковых моделей от Anthropic, Google, OpenAI, xAI, а также китайские DeepSeek и Moonshot AI боролись друг с другом во время трехдневного турнира Kaggle.

Исторически сложилось так, что технологические компании часто использовали шахматы для оценки прогресса и возможностей компьютера. Современные шахматные машины на максимальных мощностях непобедимы даже против лучших игроков-людей.

Но в этих соревнованиях не участвовали компьютеры, предназначенные для игры в шахматы, — вместо этого они проводились между программами искусственного интеллекта, предназначенными для ежедневного использования. Эти искусственные интеллекты, хоть и ведущие и талантливые во многих повседневных задачах, все еще совершенствуются в шахматах Например, Grok допустил ряд ошибок во время финальных игр, в частности неоднократно терял ферзя.

Маск и Сэм Альтман, оба соучредители OpenAI, утверждают, что их последние модели являются самыми умными в мире .

«До полуфинала казалось, что ничто не сможет остановить Grok 4 на пути к победе в этом турнире. Несмотря на несколько моментов слабости, ИИ казался сильнейшим шахматистом… Но иллюзия развеялась в последний день турнира», — написал в своем освещении журналист Chess.com Педро Пиньята.

«Grok допустил много ошибок в этих играх, а OpenAI — нет», — сказал гроссмейстер Хикару Накамура во время своей прямой трансляции финала.

Перед финалом Маск написал в X, что предыдущий успех в турнире был «побочным эффектом», и компания «почти не тратила усилий на шахматы».

