Белоруска в 18 лет стала профессиональным капитаном яхты 1 11.08.2025, 10:09

1,924

Сегодня для нее это успешный бизнес.

Виктория Геращенко ходит под парусами с 6 лет. Трудно ли управлять таким судном и как получить на него права, пишут «Минск-Новости».

На Минском море нередко можно увидеть яхты с белыми парусами. Одну из них ведет 21-летняя Виктория. С 6 лет она занимается парусным спортом, а с 18 работает капитаном в семейном бизнесе, основанном ее старшими братьями — профессиональными яхтсменами. Эта небольшая частная организация владеет несколькими яхтами, сама обслуживает их и предлагает желающим прокат судна, обучение управлению и прогулки по Минскому морю.

Все началось со старшего брата, Андрея. Его спортивная карьера дала много — опыт, медали, но не деньги.

— В многодетной семье, где мама одна воспитывала нас шестерых, казалось бы, не до яхтинга. Хотелось не только тренироваться, но и жить лучше. Так пришли к обучению предпринимательству на воде, — говорит Виктория.

Сперва брали плавсредства у партнеров в доверительное управление. Работали много, получали мало. Тем не менее росли. Через семь лет, сделав выводы и набив шишки, семья решилась выйти в свободное плавание. Теперь у них собственные яхты — парусная и моторная, купленные без вложений родителей.

— Между мной и старшими братьями почти десять лет разницы. Всегда получала от них много внимания. Даже когда тренер в клубе приглашал ребят на первую вылазку на Минское море, они не пошли без меня.

В 6 лет собеседница впервые познакомилась с яхтингом, сев в «Оптимиста» — одноместную парусную лодку, предназначенную для обучения детей и начинающих яхтсменов. Позже у нее стало больше увлечений: занималась танцами, посещала модельную школу. И все же яхтинг взял верх.

Права на паруса

В качестве капитана прогулочной яхты, где обычно за штурвалом мужчины, Виктория чувствует себя уверенно.

— Вначале было страшно, — признается девушка. — Ощущения такие, будто впервые за рулем автомобиля… Боялась сделать неверный маневр.

Чтобы управлять яхтой, одного желания недостаточно. Требуются знание теории, физическая подготовка и свидетельство о квалификации яхтенного рулевого. Виктория делится, что сначала сдала экзамен на парусные права в Беларуси. Их выдает Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС). Затем отправилась в Турцию на практику, где прошла курс международной школы. Теперь может управлять яхтой за границей.

— Тренировалась там каждый день: швартовка, ночные переходы, парковка в бухтах, — говорит собеседница.

Море историй

За годы работы Виктория видела многое. Одна из самых запоминающихся прогулок — девичник на воде. Когда яхта пришвартовалась у причала и казалось, что вечер завершен, девушки попросили остаться подольше.

— Мы с братом не смогли отказать, и вечеринка затянулась до глубокой ночи, — делится Виктория.

К рассвету на пирс приехал недовольный жених, чтобы забрать невесту и ее подруг. Оказалось, роспись должна была состояться уже через несколько часов!

Среди воспоминаний есть и трогательные.

— Как-то к нам пришла семья, чтобы исполнить желание своего дедушки. Он тяжело болел. Родственники привезли его на прогулку по Минскому морю, чтобы он увидел волны и паруса. Возможно, в последний раз… — говорит собеседница.

В памяти остались и романтические предложения руки и сердца, и семейные праздники, и прогулки с детьми из приютов и ребятами с инвалидностью.

— Мы часто устраиваем благотворительные дни, — рассказывает девушка. — Хочу, чтобы как можно больше людей почувствовали, что яхтинг не привилегия богатых.

Скепсиса в адрес собеседницы почти не бывает. Наоборот, люди часто восхищаются ею и желают попасть на повторные прогулки именно к ней. Сейчас она не просто капитан, а еще и тренер для новичков в яхтинге.

Виктория отмечает, что зимой ей не хватает работы.

— К сожалению, дело моей жизни доступно не круглый год. Живу от сезона до сезона, — улыбается она.

Как получить права на управление яхтой в Беларуси?

В нашей стране доступны парусные и моторные суда. На первые допускают желающих с 16 лет, на моторные — с 18. Учеба включает в себя теорию, занятия на воде и экзамены. После успешной сдачи выдают удостоверение, которое позволяет управлять яхтой на реках и озерах.

Кажется, что вести парусное судно — романтичное занятие. Тем не менее за красивыми видами стоят труд и дисциплина. Поднять парус, удержать плавсредство при сильном ветре, рассчитать маневр — это требует сил и сосредоточенности.

— Мужчинам проще физически, но и я от них не отстаю, — уверяет Виктория. — Каждый выход на воду для меня лучше полноценной тренировки в спортзале. Да, непросто, однако на занятиях учат правильно распределять силы, трудиться с умом. Если все рассчитать и не спешить, справишься даже с судном внушительных размеров.

Перед каждой прогулкой девушка проводит инструктаж. Гостям объясняют правила безопасности: обувь должна быть без каблуков, а спасательные жилеты — обязательный атрибут.

— Мы сразу предупреждаем: капитан главный. Если кто‑то игнорирует его команды, возвращаемся на берег, — отмечает собеседница.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com