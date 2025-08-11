закрыть
По Гродненской области прошла сильная гроза

Ветер срывал кровли, валил деревья.

По Гродненской области 10 августа прошел грозовой фронт. Ветер с порывами до 23 метров в секунду срывал кровли, валил деревья, сообщает МЧС.

Спасателям поступило 18 звонков о падении деревьев на проезжие части дорог в Берестовицком, Волковысском, Дятловском, Свислочском и Щучинском районах, а также в Гродно.

В Дятловском районе дерево упало на частный жилой дом: строение не повреждено, люди не пострадали.

Порывами ветра также повреждены кровли двух частных жилых домов и одного из сельхозпредприятий в Волковысском районе.

«Для устранения последствий непогоды на Гродненщине было задействовано 20 единиц техники МЧС и 54 спасателя», — сообщает МЧС.

Также спасатели по три раза выезжали на распиловку и уборку деревьев в Брестской области и в Минске. По оперативной информации, пострадавших нет.

