Анджелина Джоли продает свой роскошный дом 1 11.08.2025, 10:56

Как живет самая красивая женщина в мире.

Голливудская актриса, которую неоднократно признавали самой красивой женщиной на планете, планирует распрощаться с роскошным особняком легендарного кинорежиссера Сесила Б. ДеМилля. Она приобрела недвижимость в 2017 году за $24,5 миллиона.

Анджелина Джоли готовится выставить на продажу исторический особняк в престижном районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. Дом, возведенный в 1913 году, был домом для знаменитого режиссера культовой ленты «Десять заповедей» в течение примерно 40 лет до его смерти в 1959 году. Об этом пишет издание Page Six.

Апартаменты Джоли

К услугам владельца шесть спален, 10 ванных комнат, четыре камина, большой винный погреб и чайный домик. Из поместья открывается вид на обсерваторию Гриффит. На территории есть сады и бассейн с каскадными фонтанами.

Во время пандемии Джоли была на изоляции в этом доме вместе со своими детьми. Актриса также предоставляла убежище друзьям, которые пострадали от лесных пожаров в районе в начале этого года.

«Я хотела, чтобы это было близко к их папе, который живет всего в пяти минутах отсюда», — рассказывала Джоли британскому Vogue в 2021 году, имея в виду своего бывшего мужа Брэда Питта.

Развод с Питтом

Пара развелась в 2016 году и в течение восьми лет вела борьбу по разделу активов и опеки над шестью детьми. Хотя основные вопросы были урегулированы в прошлом году, бывшие супруги до сих пор спорят из-за французской винодельни Château Miraval стоимостью $500 миллионов.

О самом доме Джоли говорила: «Я чувствовала небольшое давление, переезжая сюда. Как будто пробралась туда, где тусовались ДеМилль и Чаплин. Больше всего мне нравится то, что здесь нет комнаты для развлечений, но есть много дорожек и мест для прогулок и размышлений. Я чувствую себя очень счастливой».

Дом отреставрировали и обновили, сохранив деликатную лепнину, обшивку, зоны отдыха и арочные французские двери.

Представители Анджелины Джоли пока не комментируют информацию о возможной продаже особняка.

