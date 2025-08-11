Цены на литий резко выросли 11.08.2025, 11:02

После закрытия одной из крупнейших шахт в мире.

Цены на литий, который используется для производства аккумуляторов, резко выросли в понедельник, 11 августа. Это произошло на фоне закрытия одной из крупнейших литиевых шахт в Китае, сообщает Bloomberg.

Компания Contemporary Amperex Technology (CATL), крупнейший в мире производитель аккумуляторов, подтвердила закрытие своей шахты Jianxiawo в Китае после окончания срока лицензии.

По данным Bloomberg, добыча будет закрыта минимум на три месяца. На эту шахту приходится около 6% мировой добычи лития, тогда как на другие шахты в регионе приходится как минимум еще 5%.

Такой шаг компании-гиганта всколыхнул рынок. Цены на металл для аккумуляторов на фьючерсной бирже Гуанчжоу выросли на дневной лимит. Акции китайской компании Tianqi Lithium выросли на 19%, а Ganfeng Lithium - на 21%.

Как известно, сейчас производители лития борются с глобальным избытком предложения. Он усиливается препятствиями в спросе на электромобили, в частности из-за отмены президентом США Дональдом Трампом льгот для этой отрасли.

Добавим, что литий - это легкий металл, который характеризуется высокой реакционной способностью и используется в различных отраслях, включая медицину, электронику и производство аккумуляторов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com