11 августа 2025, понедельник, 12:00
На фронте ликвидировали известного российского военного преступника

  • 11.08.2025, 11:24
  • 2,844
Z-блогер Святоша хвастался убийствами украинских пленных.

Стало известно о ликвидации автора Z-канала «Святоша вещает | Отряд Святоши», сообщает УНИАН.

Дмитрий «Святоша» погиб еще 6 мая 2025. Примерно в то время прекратилось обновление его канала, последние месяцы туда делались только репосты.

«Святоша» имел отношение к «вагнеровцам», в комментариях его называли медиком-штурмовиком.

В свое время блогер хвастался убийством группы украинских военнопленных.

