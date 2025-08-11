На фронте ликвидировали известного российского военного преступника
11.08.2025, 11:24
Z-блогер Святоша хвастался убийствами украинских пленных.
Стало известно о ликвидации автора Z-канала «Святоша вещает | Отряд Святоши», сообщает УНИАН.
Дмитрий «Святоша» погиб еще 6 мая 2025. Примерно в то время прекратилось обновление его канала, последние месяцы туда делались только репосты.
«Святоша» имел отношение к «вагнеровцам», в комментариях его называли медиком-штурмовиком.
В свое время блогер хвастался убийством группы украинских военнопленных.