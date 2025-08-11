За сколько продали самый дорогой дом в Минске 11.08.2025, 11:34

Улица Покровская. Изображение: Яндекс. Панорамы

Коттедж строился еще в «нулевые»

Самый дорогой дом, проданный в Минске за июль, назвал Realt, ссылаясь на данные Реестра цен на земельные участки.

Им оказался коттедж на улице Покровской в Дроздах. Этот участок застраивался в «нулевые», но до сих пор сохраняет статус престижного.

Дом 2007 года постройки площадью 456 м² обошёлся покупателю в $600 тыс. Цена за квадратный метр составила $1316.

Рекорд по стране принадлежит пристоличью.

Самым дорогим домом, проданным в Беларуси в июле, стал коттедж в закрытом посёлке на Минском море.

Вилла построена в 2025 году. Её площадь — 503,9 м². Дом находится в прибрежной части жилого комплекса — среди леса и рядом с пляжем №3.

Купили коттедж примерно за $984 тыс.

Кстати, в этом же посёлке приобрели и самый дорогой дом в Минской области в июне. Он стоил $1,07 млн.

На сайте жилого комплекса отмечается, что в каждой вилле есть бассейн, хаммам, сауна и тренажёрный зал. В распоряжении хозяев — просторная гостиная с камином и несколько отдельных спален с ванными комнатами и гардеробными.

