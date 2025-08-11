Украинские пограничники ответили Лукашенко 11.08.2025, 11:44

Андрей Демченко (Фото: Facebook-аккаунт спикера)

Украина не забудет, что сделал белорусский диктатор в феврале 2022 года.

Лукашенко пытается снять с себя ответственность, заявляя, что якобы Россия выводила свои войска после учений через территорию Украины, а не осуществила вторжение. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет liga.net.

Он назвал заявление диктатора Беларуси «абсурдным».

По его словам, так Лукашенко пытается снять с себя ту ответственность, которую его государство должно нести за то, что открыло свою границу для российских войск, осуществивших вторжение в Украину, в частности с территории Беларуси. Возможно, этим Лукашенко хочет так забыть 24 февраля 2022 года, но конечно, что весь мир, и Украина в первую очередь, никогда о том не забудет, вспоминая, как именно из Беларуси российские войска также зашли на территорию нашей страны», – сказал Демченко.

Он назвал границу с Беларусью «важной», как и с Россией.

«Мы понимаем, что в любой момент они придумают снова какую-то сказку, которой будут прикрываться, и, собственно, мы должны наращивать наши оборонительные возможности по границе с Беларусью», – акцентировал спикер.

Он напомнил, что по всей протяженности это более 1000 км от Волыни до Черниговской области.

Демченко отметил, что сейчас изменений по линии границы военные не отмечают. Ситуация остается контролируемой.

В интервью журналисту Time Саймону Шустеру, которое вышло 8 августа, Лукашенко заявил, что якобы не знал о запланированном вторжении России в Украину.

