Можно ли доверять «китаеведению»? 11.08.2025, 11:45

Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Специалисты в этой сфере находятся под прямым влиянием Пекина.

Новый отчет благотворительной организации UK-China Transparency выявил тревожную картину давления Коммунистической партии Китая (КПК) на британские университеты, занимающиеся китаеведением. По данным опроса 50 специалистов, зафиксированы случаи слежки, запугивания, цензуры и давления на семьи ученых в Китае. Сообщается, что китайских студентов принуждали шпионить за однокурсниками, а некоторых преподавателей понижали в должности за «возможные» связи с Пекином, пишет The Spectator (перевод — сайт Charter97.org).

Особое внимание уделено деятельности подконтрольных КПК структур — Ассоциации китайских студентов и ученых (CSSA) и Институтов Конфуция. Последние, формально продвигающие язык и культуру, обвиняются в цензуре и слежке. В Британии их 30 — больше, чем в любой другой стране. Почти все государственное финансирование преподавания мандаринского языка в школах (27 млн фунтов с 2015 по 2024 год) идет через эти институты, а преподаватели проходят политическую проверку на лояльность КПК.

В других странах — Швеции, Австралии, Канаде, США — Институты Конфуция закрываются из-за опасений по поводу иностранного влияния, но в Британии они продолжают работать. Более того, 18 из 19 британских центров тестирования по китайскому языку HSK контролируются этими организациями, что вызывает сомнения в независимости оценки знаний.

Некоторые структуры уже закрываются — например, China Forum в Кембриджском университете, критиковавшийся за пропаганду нарративов КПК. Однако крупнейший центр китаеведения в Лондоне, отказывается раскрывать данные о спонсорах, среди которых — бизнесмен со связями в Пекине.

Вступающий в силу закон о свободе слова в вузах может стать инструментом против иностранного давления. Если его нормы будут строго применяться, эксперты считают, что существование Институтов Конфуция и CSSA в британских университетах окажется под вопросом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com