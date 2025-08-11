закрыть
11 августа 2025, понедельник, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Можно ли доверять «китаеведению»?

  • 11.08.2025, 11:45
Можно ли доверять «китаеведению»?
Си Цзиньпин
Фото: Reuters

Специалисты в этой сфере находятся под прямым влиянием Пекина.

Новый отчет благотворительной организации UK-China Transparency выявил тревожную картину давления Коммунистической партии Китая (КПК) на британские университеты, занимающиеся китаеведением. По данным опроса 50 специалистов, зафиксированы случаи слежки, запугивания, цензуры и давления на семьи ученых в Китае. Сообщается, что китайских студентов принуждали шпионить за однокурсниками, а некоторых преподавателей понижали в должности за «возможные» связи с Пекином, пишет The Spectator (перевод — сайт Charter97.org).

Особое внимание уделено деятельности подконтрольных КПК структур — Ассоциации китайских студентов и ученых (CSSA) и Институтов Конфуция. Последние, формально продвигающие язык и культуру, обвиняются в цензуре и слежке. В Британии их 30 — больше, чем в любой другой стране. Почти все государственное финансирование преподавания мандаринского языка в школах (27 млн фунтов с 2015 по 2024 год) идет через эти институты, а преподаватели проходят политическую проверку на лояльность КПК.

В других странах — Швеции, Австралии, Канаде, США — Институты Конфуция закрываются из-за опасений по поводу иностранного влияния, но в Британии они продолжают работать. Более того, 18 из 19 британских центров тестирования по китайскому языку HSK контролируются этими организациями, что вызывает сомнения в независимости оценки знаний.

Некоторые структуры уже закрываются — например, China Forum в Кембриджском университете, критиковавшийся за пропаганду нарративов КПК. Однако крупнейший центр китаеведения в Лондоне, отказывается раскрывать данные о спонсорах, среди которых — бизнесмен со связями в Пекине.

Вступающий в силу закон о свободе слова в вузах может стать инструментом против иностранного давления. Если его нормы будут строго применяться, эксперты считают, что существование Институтов Конфуция и CSSA в британских университетах окажется под вопросом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников