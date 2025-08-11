закрыть
11 августа 2025, понедельник, 12:01
Известный актер Чад Майкл Мюррей попал в кино необычном способом

  • 11.08.2025, 11:55
Чад Майкл Мюррей

Прямо с больничной койки.

Американский актер Чад Майкл Мюррей признался, что его путь в кино начался с тяжелого жизненного испытания. Звезда «Одинокого сердца» и «Девочек Гилмор» вспомнил, как в 15 лет оказался на грани смерти из-за заворота кишечника, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Юноша провел в больнице два с половиной месяца, перенес операцию и потерял половину объема крови. «Я был на смертном одре, в полубессознательном состоянии. Помню отца, священника у кровати и разговоры о соборовании. Медсестра Сэнди сделала мне переливание, которое спасло мне жизнь», — рассказал Мюррей.

В больнице он познакомился с другой медсестрой, Алланой, работавшей моделью. Она предложила начать карьеру в модельном бизнесе как путь к актерству. «Я сказал, что хочу быть актером, но она уверила, что модель это хорошее начало. После выписки она действительно помогла мне выйти на модельное агентство», — поделился артист.

После болезни вес Мюррея снизился почти на 30 кг, что стало шоком для него. Однако именно этот период, по его словам, сблизил его с отцом и помог обрести веру.

Модельная работа привела Мюррея на конвенцию в Орландо, где участие в актерском конкурсе открыло ему дорогу в Лос-Анджелес и позволило найти агента.

