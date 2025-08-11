закрыть
11 августа 2025, понедельник, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан отправляет помощь Украине

  • 11.08.2025, 11:55
Азербайджан отправляет помощь Украине

После атаки россиян на нефтебазу SOCAR на украинской территории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств Минэнерго республики с целью оказания гуманитарной помощи Украине, пишет государственное агентство Azertac.

Два миллиона долларов будут направлены на закупку и отправку электрооборудования, произведенного в Азербайджане.

10 августа Алиев созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они судили «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим азербайджанским объектам в Украине. Президент Азербайджана также пригрозил снять эмбарго на поставки оружия для ВСУ.

Зеленский в своем сообщении об этом разговоре упомянул, что проинформировал Азербайджан о российских ударах по украинским энергетическим объектам. «Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость», — добавил он.

Кроме того, президент Украины поздравил Алиева с мирным соглашением между Баку и Ереваном, заключенным в Вашингтоне 8 августа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников