Азербайджан отправляет помощь Украине 11.08.2025, 11:55

После атаки россиян на нефтебазу SOCAR на украинской территории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств Минэнерго республики с целью оказания гуманитарной помощи Украине, пишет государственное агентство Azertac.

Два миллиона долларов будут направлены на закупку и отправку электрооборудования, произведенного в Азербайджане.

10 августа Алиев созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они судили «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим азербайджанским объектам в Украине. Президент Азербайджана также пригрозил снять эмбарго на поставки оружия для ВСУ.

Зеленский в своем сообщении об этом разговоре упомянул, что проинформировал Азербайджан о российских ударах по украинским энергетическим объектам. «Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость», — добавил он.

Кроме того, президент Украины поздравил Алиева с мирным соглашением между Баку и Ереваном, заключенным в Вашингтоне 8 августа.

