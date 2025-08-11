Азербайджан отправляет помощь Украине
- 11.08.2025, 11:55
После атаки россиян на нефтебазу SOCAR на украинской территории.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств Минэнерго республики с целью оказания гуманитарной помощи Украине, пишет государственное агентство Azertac.
Два миллиона долларов будут направлены на закупку и отправку электрооборудования, произведенного в Азербайджане.
10 августа Алиев созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они судили «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим азербайджанским объектам в Украине. Президент Азербайджана также пригрозил снять эмбарго на поставки оружия для ВСУ.
Зеленский в своем сообщении об этом разговоре упомянул, что проинформировал Азербайджан о российских ударах по украинским энергетическим объектам. «Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость», — добавил он.
Кроме того, президент Украины поздравил Алиева с мирным соглашением между Баку и Ереваном, заключенным в Вашингтоне 8 августа.