Видео с коровами в грязи в Добрушском районе завирусилось в соцсети.

В соцсетях завирусились видео, как утверждается, с фермы в деревне Антоновка Добрушского района. На роликах видны коровы в загоне, которые ходят по грязи и навозу.

Ролики появились день назад и были выложены с анонимного аккаунта. Ферма в деревне Антоновка действительно есть — она принадлежит госпредприятию ОАО «Красная Буда» и почти не упоминается в сети. Телефоны хозяйства недоступны — возможно, отключены.

Известно, что в 2018 году на этом предприятии КГК нашел массовые нарушения: недостача скота, приписки привесов, завышение объемов производства, искажение отчетности.

Качество контента и отсутствие подробностей не позволяет верифицировать видео и подтвердить, что оно снято именно на этой ферме. Поэтому «Флагшток» сделал обзор комментариев (в целом, их уже около 3 тысяч), в которых пользователи соцсети поделились своими наблюдениями — оказалось, что проблема общая для многих сельхозпредприятий.

Скриншот видео/Флагшток

Комментаторы разделились: некоторые не верят, что «такое возможно в Беларуси», но большинство утверждают, что похожая ситуация — повсеместно. Некоторые отмечают, что условия содержания крупного рогатого скота на открытых загонах усугубили дожди.

Пользователи утверждают:

«Добрушский район весь такой».

«80% таких ферм в Беларуси».

«Такое безобразие творится во многих хозяйствах, в Рогачевском районе (в сторону Довска) почти повсеместно! На бумаге пишут, что все хорошо и гладко, а на самом деле всё до слез!»

«У меня в деревне такая же ферма есть, после дождей коровы по вымя так плавают».

«Калинковичский район, Замостье, то же самое».

«Я тоже такое наблюдал, пока не огородили бетонным забором от посторонних глаз! Деревня Заречье, Николаевский сельский совет Светлогорского района».

В комментариях также приводят адреса в других областях Беларуси.

Посыл многих комментаторов, а также самого автора видео — чтобы это «дошло до Лукашенко». В репликах отмечают, что он хорошо знает об общей ситуации, а на публику устраивает «показуху».

