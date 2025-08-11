Украина и Европа отвергают безумный ультиматум Путина 1 Юрий Богданов

11.08.2025, 12:21

2,370

Юрий Богданов

История с переговорами на Аляске еще обрастет деталями.

Первая фундаментальная проблема мира, существующая в головах Трампа и его посланника Уиткоффа, — это поразительная оторванность от реальности. И тут придется в который раз скучно напомнить: любой серьезный разговор о заморозке конфликта, не говоря уже о разделе территорий, никогда не начинается с истерических возгласов «Peace Deal!». Он начинается с ряда проклятых вопросов, на которые надо иметь ответ:

Линия разграничения. Где она будет проходить? Кто и как её будет фиксировать — ООН, группа «нейтральных» стран или какой-то другой, еще не созданный орган?

Контроль за прекращением огня. По расчетам швейцарских экспертов, для эффективного мониторинга вдоль всей линии фронта нужно не менее 10 тысяч наблюдателей. Кто они? Кто им платит и гарантирует безопасность?

Гуманитарный блок. Обмен пленными «всех на всех», безусловный допуск гуманитарных миссий на оккупированные территории, разминирование, организация выезда для всех, кто не желает оставаться под оккупацией.

Это лишь вершина айсберга, о которую разобьется любой «простой план».

Вторая проблема мира Трампа — его собственное политическое положение. Возможно, он и рад был бы снова броситься в объятия «бывшего» (простите, но метафора о подростковой любви до сих пор лучше всего описывает синусоиду чувств рыжего к Путину). Однако ситуация изменилась.

Его рейтинги в США демонстрируют отрицательную динамику, и не в последнюю очередь из-за чрезмерной мягкости к Кремлю. Ни избирателей, ни элиты не убедишь «миром» между Арменией и Азербайджаном, пока продолжаются полномасштабные войны в Украине и Газе. Трампу временно удалось приглушить тему собственного же ультиматума по финансированию, но долго эта тишина не продлится.

В-третьих, позиция самой России и Путина. Все сигналы указывают на то, что Кремль на данном этапе сузил свои аппетиты к территориальному вопросу. С переговорного стола исчезли даже любимые мантры о НАТО, «демилитаризации» и «денацификации».

Если это и есть их максимальная позиция в текущем моменте, то вывод очевиден: и мы, и европейцы, и адекватные люди в окружении Трампа правильно определили момент. Россию нужно дожимать. Экономически. И делать это через её же партнёров. Сейчас как никогда неуместно давать Путину выпрыгуны из войны с каким-то бонусом.

В-четвертых — ни Украина, ни Европа не собираются принимать безумные ультиматумы Путина по сдаче территорий. И не примут. Поэтому консультации с Киевом и европейскими столицами для любой американской администрации — это уже не опция, а необходимость. Особенно на фоне нового торгового соглашения с США и ключевой роли ЕС в диалоге с Китаем. Трампу придется учитывать эти позиции, даже если он этого отчаянно не хочет.

Поэтому, как бы Трамп ни мечтал «порешать» с Путиным, шансов на успех у него мало. Просто потому, что поле для реального взаимопонимания с Кремлем гораздо уже, чем в его собственном воображении и в головах его друзей — риелторов.

Нам сейчас остается настаивать на конструктивной позиции: мы готовы на прекращение войны, даже в формате заморозки с гарантиями для Украины в виде поставок оружия и денег, но никаких бонусов Россия не получит. А это уже неприемлемая — на сегодня — позиция для Путина. Конечно, Трамп и здесь может попытаться обвинить нас в недоговороспособности, но мы лишь повторяем согласованную с ним самим позицию марта 2025 года.

Думаю, украинская и европейская дипломатия, а также адекватные люди в США сделают все возможное, чтобы таки дожать деда до понимания, что Путин готов к настоящим переговорам только тогда, когда давление на него растёт. А Путин, с высокой долей вероятности, в очередной раз нас не подведет.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com