11 августа 2025, понедельник, 12:52
Названо идеальное время для первой чашки кофе или чая

  • 11.08.2025, 12:47
Кофеин способен повышать настроение.

Особенно в первые 2,5 часа после пробуждения. К такому выводу пришли немецкие исследователи. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Ученые проанализировали данные двух масштабных исследований с участием более 230 молодых людей. В течение нескольких недель участники несколько раз в день фиксировали, употребляли ли они напитки с кофеином в последние полтора часа. Также испытуемые оценивали свое эмоциональное состояние в мобильном приложении.

Выяснилось, что после чашки кофе или чая уровень радости и энтузиазма у добровольцев возрастал, особенно если напиток был выпит в первые 2,5 часа после сна. Воздействие на отрицательные эмоции фиксировалось реже и было менее выраженным.

Также исследование показало, что бодрящий эффект кофеина проявлялся сильнее у тех, кто чувствовал усталость, и слабее в присутствии других людей. При этом склонность к тревожности или депрессии на результаты не влияли.

Авторы подчеркивают, что кофеин может быть полезным способом поддержания позитивного настроения в течение дня, особенно утром. Однако наблюдательный характер исследования не позволяет утверждать о прямой причинно-следственной связи.

