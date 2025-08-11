В России неожиданно скончался «кошелек» Шойгу 6 11.08.2025, 12:54

5,230

Михаил Кенин

Михаил Кенин — основатель крупнейшего в России застройщика.

На 57-м году жизни умер основатель крупнейшего в России застройщика «Самолет» Михаил Кенин, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Кенин был членом совета директоров «Самолета» и совладельцем (доля 29,12%, по данным СПАРК, самый крупный акционер). На начало августа группа компаний занимала первое место в России по объемам строящегося жилья: 4,7 млн кв. м (249 домов на 110,3 тыс. квартир), это почти 4% от всего жилищного строительства России.

Примечательно, что росСМИ называют Кенина кошельком опального министра обороны РФ Сергея Шойгу.

