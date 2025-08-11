Литва начала военные учения на границе с Беларусью

Литва начала военные учения на границе с Беларусью1
Маневры получили название «Свирепый волк».
В Варенском районе Литвы, который граничит с Гродненской областью, и на полигоне Гайжюнай начались учения литовской армии.
Тактические учения называются Arsus vilkas 2025 («Свирепый волк 2025»), они проходят с 11 по 22 августа, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.
Ожидается, что участие в учениях примут около 350 военнослужащих и 50 единиц техники. В первую неделю пехотные роты и штаб в Варенском районе проведут «оборонительные действия в населенных пунктах» с использованием БМП и другой техники. На вторую неделю учения с боевой стрельбой состоятся на полигоне.
Отметим, учения в Литве проходят на фоне прибытия в Беларусь российских военных. В сентябре в нашей стране начнутся маневры «Запад 2025». Многие эксперты считают, что Кремль может их использовать для провокаций против стран Балтии.