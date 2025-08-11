Уроки Залужного 2 Дмитрий Петров

11.08.2025, 13:12

4,134

Валерий Залужный

Фото: Reuters

Они боятся всерьез.

Но не падения качества жизни. Не талонов. Не презрения мира. Не изоляции. Не репрессий. Хотя СМИ пишут про аресты, дикие сроки заключения и неурожай. Еда и вода дорожают. А они изумляются – как так? Ведь по телевизору говорят – все по плану!

Вот так — не обязательно завтра — они изумятся разгрому. Замку на «Пятерочке». Закрытому метро. Своей двери — разбитой боевиками или бандитами. А пока им все — нипочем. Они ж ничего не делают. С ними все случается. Остается хлопать глазами. Сдавать бабло. Нищать. Помирать. Как-то так — вдруг.

С ними так умело работают, что и за три года войны они о ней не узнали. Даже отцы, матери и жены, чьих детей и мужей уморили в окопах.

Так чего ж боятся жильцы ложной России настоящего? Узнать — как оно все на самом деле. Очнуться в беде, кровище и ужасе. Они неминуемы. Но знать это — нет сил.

Легче — забыть, что Великая отечественная шла меньше четырех лет. А на то, что сейчас Вооруженные силы воинственной родины потеряли миллион человек — не обращать внимания. Жить-поживать. Трупы далеко от спальных районов и садовых участков. Да и что ни день — «ВСУ бегут из Краматорска и Славянска», «Европа попала в ловушку России», «Уссурийские ракетчики мстят», «Путин переиграл Трампа», «Украинский фронт рушится».

То есть в сети и в ТВ Кремль всех переиграл и победил, а завтра — дискотека! Но «фронт рушится» с 24 февраля 2022-го. И — нерушим. И каждый его прокушенный метр оплачен паленым железом и цистернами крови. Детей России. Но кому там это важно?

Вас не будет

«Информационный пузырь». Точно отлаженный хаос массовых коммуникаций, фабрикации и коррекции смыслов. В них они живут. Тонут в толчее толкований в лентах новостей и «аналитики». То — уповают на Трампа. То — хренеют от его «Путин играет с огнем». Теперь шипят — «нам Трамп — не указ».

Украина что ни день доказывает — свобода реальна. Скандал с антикоррупционными службами? Извольте — майдан. В РФ такое вообразимо? Нет. Холопское царство.

Это удобно — жить с ведром на голове. Пока его не бьют бейсбольной битой. Видение мира — «настраивают». Выбором и поведением — управляют. «Хозяева дискурса» вырезывают клише прямо в мозгу — «вся Украина — наша». «Ее существование станет невозможным». «Нельзя оставить даже квадрата независимой Украины». «Ликвидировать полностью».

Это только кажется, что медиакликуши косплеят позорный текст «Что России делать с Украиной», которая «невозможна как государство». «Не может быть суверенна». Ее имя нельзя сохранить «на «освобожденной» территории. Народ пора «перевоспитать репрессиями в политике, культуре и образовании». Убить его историческую память — «искусственно раздутую идентичность».

Нет. Никаких пародий. «Вас не будет!» – орет в эфире Соловьев какому-то коллаборанту и зрителям. «Не будет!» — вторят у Малахова. Это — не только истерика и запугивание. Это — задача. О ней орет рупор Кремля: «Другого варианта нет…»

…живым в Украине не должен остаться никто

Текст с таким заголовком вышел в агентстве «РИА Новости», знаменитом людоедскими статьями хищной медиаобслуги. Но этот занятен тем, что уж как-то особо мордоплюйски сочетает лапотное шапкозакидательство с низкопоклонством. Перед Западом. Ага.

Он про то, что зря там «пишут, что ВСУ сильны и будут наступать». Напрасно Atlantic Council объявляет Киев «незаменимым партнером США и ЕС в сфере безопасности», так как за 11 лет агрессии Украина стала одной из ведущих военных держав Европы. «В ВСУ миллион закаленных мужчин и женщин. Они сильно превосходят соседей. Этот уникальный опыт делает их ключевым игроком в будущей системе безопасности».

Автору завидно, что «Центр стратегических и международных исследований» оценил — «ВСУ лучше ВС РФ»; специалисты Университета Сент-Эндрюс указывают, «ВСУ выглядит гораздо сильней, а ВС РФ слабей, чем ждали»; генерал Дэвид Петреус рад, что «украинцы вечно изобретают, адаптируются и учатся»; генерал Бен Ходжес признает — «большинство армий НАТО не отвечает стандартам боевой эффективности ВСУ».

А генерал Райан из Австралии считает их «лучшими в мире».

И — автору обидно. Но он утешается. Чем же? Вниманием западных экспертов. Мол, The Foreign Military Studies Office, издал пособие How Russia Fights («Как воюет Россия»). И описал «уроки, которые США извлекают из опыта РФ пока ее вторжение в Украину приближается к 4-му году». Автор американским спецам чуть в ножки не кланяется. Спасибо, что изучаете!

Цирк подопытных зверушек

Да, пособие есть. Там сказано, что ВС РФ «вернулись к советским методам. Предпочитают массированные атаки маневренности, количество — качеству, силу техники — боевым навыкам, жестокость — точности, мобилизацию –боеготовности». То есть отвергли суворовское «не числом, а уменьем», и приняли РККАшное «бабы нарожают». Не зря шумят о демографии и сулят деньги беременным школьницам.

А штатники проясняют тему сращивания армии и бюрократии. В войну, пишут они, включены ведомства, мирные заводы, вузы и местные власти. Мэры зазывают солдат и клянчат деньги на снабжение. Губернаторы из кожи вонлезут, поставляя мясо «контрактников». Маршрутки шлют на фронт как санитарные машины. В пекарнях паяют БПЛА.

В США и Украине анализируют опыт ВС РФ, чтобы защищаться от штурмовой тактики «тройная удавка». Прорывать «матричную» ПВО. Бороться с приемом «удар-охват». И контролировать «зоны абсолютной разведки» до 120 км. Все это учитывают и распатронивают. А меры борьбы с ним — разрабатывают.

А кремлевские мясники-генералы превращают поле боя в полигон — садистский цирк, где на подопытных зверушках — мобиках и наемниках — другие генералы ставят суровые опыты, совершенствуя меры их истребления.

То есть не копируют ВС РФ, а строят систему защиты от них. И тут опыт Украины — да — уникален и незаменим. Но «эксперт» из РИА принимает сигнал тревоги за комплимент. Мол — ура! — ценит нас Запад! И как он еще не сел за низкопоклонство?

Может, потому, что ругает ВСУ? Кстати, за то, за что z-военкоры корят ВС РФ. «Оборона коллапсирует». «Снабжение плохое». «Дезертирство растет». «Потери огромны». Но наши Добрыни Никитичирождены, чтоб сказку сделать былью. А «Запад — в плену искусственных нарративов. Главный из них — что Украина имеет шансы на победу».

Шансы

Имеет ли? На это ответил, пожалуй, авторитетнейший военный эксперт — бывший главнокомандующий ВСУ, генерал-дипломат Валерий Залужный.

«Думая о победе, будь готов остаться вдин», — пишет он в эссе «Про корені ідентичності, силу єдності й найголовніші історичні уроки для українців». И «сражаясь с большим врагом, думай: какую победу ты хочешь и можешь одержать сейчас, а какую — в будущем. Всем решениям — свой срок».

Итак — шансы есть. И не только шансы. Есть и трезвая оценка себя и ситуации. Долгосрочное стратегическое видение и умение работать над ним и собой. Воля и сила.

На этом знании Залужный строит десять уроков Украине. Пересказывать не буду. Они доступны. Важно то, что он на личном примере описывает превращение поколения «строителей коммунизма», в создателей свободной страны. Да — тогда слабой. А сейчас — страдающей. Но не страны-разрухи, а страны-стройки, страны-воина.

В миссии строителей и защитников генерал видит основу идентичности, об угрозе которой рычит текст про ложные нарративы, а об убийстве — не знающий «что делать с Украиной».

Мир на плечах

Да ничего вы с ней не сделаете.

Впрочем… Не зря Залужный вводит в эссе образ «соседа». Восточный сосед — враг — может ее терзать и рушить. Соседи с Запада — друзья. А украинцы — страна. Спасающая себя. «Мы и есть Украина», — пишет Залужный. Она — «это мы, живущие сейчас». И ответственные за сегодня и завтра.

Но в эссе генерала есть не только уроки и размышления. Но и вопросы. И, на мой взгляд — ключевой: что Украина и украинцы, выжившие в самой кровавой войне XXI века с «самым жестоким врагом со времен фашизма» — значат для мира?

Когда-то его задавали про Россию. Теперь — нет. Ответ есть. Для мира она — война. Для его изгоев и изуверов — сообщница.

А Украина? Объединившись в отпоре злу, она стала сильной. А значит – субъектной. Сила не дает ей место среди создателей нового миропорядка, основанного на демократических ценностях. А она дают им шанс спасти безопасность и жизнь. На плечах ее самой большой и боеспособной армии в Европе держится мир. Вокруг мужества и инноваций можно строить новую архитектуру безопасности. Это — всемирная история. Ее пишет Украина.

Битва жанров

Так говорит Залужный.

Что с того, что в эссе он часто поминает государство? Военные — люди дисциплины и привычки — порой им сложно видеть такие глобальные сдвиги, как переход от государств к более развитым и формам устройства жизни. Но если они сейчас защищают свободу (а значит, это будущее устройство) от агрессии архаики и диктатуры — они достойны благодарности, поддержки и участия. Не зря среди защитников свободы много либертарных активистов из разных стран. И это не замажет никакая пропаганда.

Кстати… Трудно и странно ставить рядом пропагандисткий ор z-агитатора и публицистику генерала-мыслителя. Но — надо. Вместе с армиями и экономиками, нынче воюют культуры. Сражаются традиции, стили, форматы и жанры. Слово, образ, звук, тон, ритм и символ — орудия их борьбы. Понять ее ход — боевая задача.

Дмитрий Петров, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com