Стало известно, что за завод в Арзамасе поразили украинские дроны 11.08.2025, 13:30

Он производит комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101.

Утром 11 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины поразили производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина, который расположен в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщили источники NV в СБУ.

Предприятие является частью ВПК РФ и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и компоненты системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101. Завод входит в состав корпорации Тактическое ракетное вооружение.

По предварительным данным, по нему попали по меньшей мере четыре беспилотника СБУ, сообщили источники.

«Предприятия ВПК РФ, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов», — заявил собеседник NV в СБУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com