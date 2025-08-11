Армия США «поджарит» рои дронов с помощью лазеров 11.08.2025, 13:38

1,128

иллюстративное фото

Прототипы оружия уже отправились в зону боевых действий для реальных испытаний.

Война в Украине наглядно показала, что дроны и ракеты стали ключевыми элементами современного боя. Армия США делает ставку на лазерное оружие как на оружие с практически неограниченным запасом «боеприпасов», пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По словам руководителя Технического центра командования космической и противоракетной обороны армии США Кита Крапелса, технологии направленной энергии уже «достаточно зрелые». Задача — довести разработки до серийного производства и развернуть лазеры мощностью от 20 до 300 кВт на боевых машинах для борьбы с роем беспилотников.

Лазеры способны уничтожать дроны, самолеты и ракеты. Однако остаются технические сложности — перегрев и большой вес систем, что затрудняет их установку на легкие бронемашины.

По данным военных, в Украине и России ежемесячно производятся тысячи ударных дронов, и в будущем ни одна армия не вступит в бой без их поддержки. Лазеры могут стать ключом к выживанию в условиях массированных атак, если удастся решить проблемы веса и охлаждения.

Армия США уже отправляла прототипы в зону боевых действий для реальных испытаний. В перспективе планируется создать отдельные подразделения по борьбе с дронами и обучать солдат работе с лазерным оружием с первых этапов службы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com