На концерте Макса Коржа варшавская полиция задержала 109 человек 11.08.2025, 14:07

Фото: «Наша Ніва»

Полицейские оштрафовали 50 человек.

Варшавская полиция отчиталась о работе на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в польской столице. Больше сотни человек были задержаны, многие получили штрафы.

Первые задержания прошли еще 8 августа, за день до концерта. Фанаты Коржа устроили вечеринку на улице Ордона в районе Воля. Местные жители пожаловались на шум ночью и вызвали полицию. В результате задержали 9 человек, 25 получили штрафы. Организатору тусовки могут предъявить обвинение в незаконном массовом мероприятии. Полиция проверяет содержание договора между организатором события и владельцем арендованного участка.

На самом концерте Коржа 9 августа, который собрал более 60 тысяч зрителей, силовики задержали 109 человек за многочисленные правонарушения и преступления. Среди них — хранение наркотиков, нападение на сотрудников охраны, хранение и пронос пиротехники, а также незаконное проникновение на территорию стадиона.

Полицейские оштрафовали 50 человек на общую сумму 11 450 злотых (3135 долларов), в суд было направлено 38 заявлений о привлечении к ответственности. Напомним, некоторые фанаты белорусского певца пытались прорваться с трибун на танцпол, из-за чего концерт чуть не отменили.

