В Сети предложили способ, как «продлить жизнь» своим долларам

В банках, как оказалось, о «лайфхаке» ничего не знают.

Тиктокер с ником krasnogir93 задался вопросом, что случилось с долларами в обменниках. «„Белгазпромбанк“, „Альфа-Банк“, „МТБанк“, „БНБ-Банк“ — нигде нет долларов новых. Говорят, есть только старые с потертостями», — рассказал тиктокер из Могилева. В комментариях ему среди прочего посоветовали при покупке валюты просить кассиров указывать на чеке об операции номера приобретенных банкнот — чтобы при обратном обмене денег в этом же финучреждении не было вопросов. «Зеркало» узнало у банков, работает ли этот лайфхак.

«А потом придешь поменять, и их не возьмут назад. Что за беспредел, блин. А кассирши еще все с такими ухмылками сидят. Типа, чего вообще сюда пришел? Ну, хочешь, бери вот эти, — рассказал тиктокер. — Предлагают сразу с потертостями, чтобы потом ты их сдать не мог, если только за границу вывозить».

В итоге ему удалось купить новые доллары в «Беларусбанке», но для этого «пришлось объездить полгорода».

Один из комментаторов уточнил, что доллары бывают «синие» и «зеленые» — старого и нового образца.

«Мне сегодня о сорте на кассе начали говорить или о виде. Ощущение, что помидоры пришел покупать», — уточнил тиктокер.

Некоторые советовали мужчине попросить кассира обменника указать на чеке номера банкнот, чтобы в будущем при их обратном обмене не было вопросов по внешнему виду.

«Что значит не возьмут назад? Пусть в обменнике переписывают номера банкнот, чтоб потом не было претензий. Элементарно», — посоветовал один из пользователей соцсети. «Делаем грамотно: номера купюр просим вписать в чек покупки — и все», — отметил еще один пользователь TikTok.

Вот какие еще комментарии оставили под видео:

«А что тебе сделает кассир? Они за это не отвечают. Говорю как человек, который работал в этой сфере».

«А по безналу через интернет-банкинг слабо купить?»

«Недавно в 3 банках отказались брать, потому что плесень. Но в одном все забрали, и немалая сумма была. Могилев».

«Как хорошо, что у меня нет долларов и нет проблем таких».

«Да, в Могилеве купить нового образца доллары — большая проблема. Такое чувство, что из туристов никто не приезжает».

«Я тоже искала, где купить новые, полгорода обошла, и только в „Приорбанке“ нашла».

«Не бери доллары, сложно поменять потом. Сегодня две сотни не приняли — невидимая плесень. Главное, что как продают, то плесени нет. Из 3000 долларов только 2 (банкноты. — Прим. ред.) в плесени были. Бери российские рубли или евро».

Что говорят в банках о лайфхаке

«К сожалению, такой услуги в кассе банка нет», — ответили в контакт-центре «Белгазпромбанка» на вопрос, можно ли попросить кассира обменника указать номера банкнот при обмене. Такой же ответ дали и в «Беларусбанке» и уточнили, что работают «с купюрами, которые соответствуют перечню признаков платежности банкнот в иностранной валюте».

В «Белагропромбанке» также сообщили, что такой услуги у них нет. «Неизвестно, как и где вы будете хранить приобретенные в банке банкноты», — уточнила сотрудница банка, но добавила, что есть возможность за оплату заменить поврежденные купюры на «здоровые». Комиссия — 3% от суммы, минимум — пять рублей.

