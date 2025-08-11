Легендарный ювелирный дом «Фаберже» сменил владельца 1 11.08.2025, 14:33

Фото: Rich Fury/Getty Images

Теперь им владеет американская компания.

Легендарный ювелирный бренд «Фаберже», известный своими имперскими пасхальными яйцами, был продан американской инвестиционной компании SMG Capital, контролируемой Сергеем Мосуновым за $50 млн, пишет Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Компания Gemfields, владеющая брендом с 2013 года, объявила о продаже на фоне проблем в горнодобывающем бизнесе и политической нестабильности в Мозамбике, где расположена их рубиновая шахта. Gemfields купила Fabergé в 2013 году за $142 млн, а в 2024 году выручка бренда снизилась с $15,7 млн до $13,4 млн.

История «Фаберже» началась в 1842 году, а к мировой славе бренд пришел благодаря украшенным яйцам, созданным для российской императорской семьи. После революции 1917 года производство было приостановлено, а семейный бизнес эмигрировал в Европу. За XX век бренд пережил несколько смен владельцев, включая сделку с Unilever в 1989 году за $1,55 млрд.

Gemfields планирует использовать средства от продажи Fabergé для поддержки своих горнодобывающих операций в Мозамбике и Замбии. Акции компании сильно упали из-за проблем с перепроизводством изумрудов и задержек на шахтах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com