Легендарный ювелирный дом «Фаберже» сменил владельца

Легендарный ювелирный дом «Фаберже» сменил владельца1
- 11.08.2025, 14:33
Теперь им владеет американская компания.
Легендарный ювелирный бренд «Фаберже», известный своими имперскими пасхальными яйцами, был продан американской инвестиционной компании SMG Capital, контролируемой Сергеем Мосуновым за $50 млн, пишет Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
Компания Gemfields, владеющая брендом с 2013 года, объявила о продаже на фоне проблем в горнодобывающем бизнесе и политической нестабильности в Мозамбике, где расположена их рубиновая шахта. Gemfields купила Fabergé в 2013 году за $142 млн, а в 2024 году выручка бренда снизилась с $15,7 млн до $13,4 млн.
История «Фаберже» началась в 1842 году, а к мировой славе бренд пришел благодаря украшенным яйцам, созданным для российской императорской семьи. После революции 1917 года производство было приостановлено, а семейный бизнес эмигрировал в Европу. За XX век бренд пережил несколько смен владельцев, включая сделку с Unilever в 1989 году за $1,55 млрд.
Gemfields планирует использовать средства от продажи Fabergé для поддержки своих горнодобывающих операций в Мозамбике и Замбии. Акции компании сильно упали из-за проблем с перепроизводством изумрудов и задержек на шахтах.