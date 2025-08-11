«Пусть отдельную кассу для голодных сделают» 9 11.08.2025, 14:42

Иллюстративное фото

Белорус пожаловался на очереди на заправке.

Белорус пожаловался на очереди на заправке. Видео об этом он выложил в TikTok. По его мнению, многие приезжают на заправку поесть, пишет blizko.by.

«Вот такие у нас очереди на заправке в Сосенке. Машин очень много, чтобы заправиться нужно ждать человек 15 покупателей, которые купят себе по кофе и хот-догу, чтобы покушать. Развели столовку», — резюмировал мужчина.

Комментаторы поддержали мужчину:

Уже давно пора в министерство петицию писать. Пусть отдельную кассу для голодных делают или ларек.

Стоял недавно на заправке, за мной человек 10, один кассир пошла делать 6 хот-догов. И пускай весь мир подождет. Реально нужно делать отдельные кассы для заправки.

Это проблема всех заправок теперь.

Я бы уже вышел и начал ругаться. И поверьте очередь поползла бы в два раза быстрее.

Согласен нужно что-то с этим делать, хотя можно понять тех, кто хочет покушать.

