«Пусть отдельную кассу для голодных сделают»9
- 11.08.2025, 14:42
- 4,080
Белорус пожаловался на очереди на заправке.
Белорус пожаловался на очереди на заправке. Видео об этом он выложил в TikTok. По его мнению, многие приезжают на заправку поесть, пишет blizko.by.
«Вот такие у нас очереди на заправке в Сосенке. Машин очень много, чтобы заправиться нужно ждать человек 15 покупателей, которые купят себе по кофе и хот-догу, чтобы покушать. Развели столовку», — резюмировал мужчина.
@user3028000758723 новая столовая в д сосенка!!!#можноврекомендации ♬ оригинальный звук - Михаил
Комментаторы поддержали мужчину:
Уже давно пора в министерство петицию писать. Пусть отдельную кассу для голодных делают или ларек.
Стоял недавно на заправке, за мной человек 10, один кассир пошла делать 6 хот-догов. И пускай весь мир подождет. Реально нужно делать отдельные кассы для заправки.
Это проблема всех заправок теперь.
Я бы уже вышел и начал ругаться. И поверьте очередь поползла бы в два раза быстрее.
Согласен нужно что-то с этим делать, хотя можно понять тех, кто хочет покушать.