Есть три «железобетонные» красные линии

11.08.2025, 14:54

На чем Украина должна настаивать во время саммита Путина и Трампа.

Красные линии и страхи. В последние дни большая часть нашего Facebook-сообщества продолжает пустые разговоры об экзистенциальном страхе, что на Аляске будет подписан договор между Трампом и Путиным, который не будет содержать никаких гарантий для Украины.

Хочу сразу сказать: ни на Аляске, ни где-то еще, ни 15 августа, ни через год или два не будет подписан договор, содержащий какие-то гарантии. Потому что гарантии – это экзистенциальная необходимость защищать кого-то ради решения своих проблем.

По-моему, куда продуктивнее для собственной же безопасности (в том числе и текущей психологической) сосредоточиться не на том, как все будет плохо, а на том, какие наши красные линии.

Позволю себе высказать свою версию красных линий. Для меня есть три вещи, которые являются абсолютной железобетонной стеной, через которую нельзя переступить:

1. Признание оккупированных территорий российскими де-юре.

2. Запрет на поставки и производство оружия Украиной.

3. Требование закона о русском языке как втором государственном.

Есть еще один пункт, на котором следует настаивать: это недопущение требования о нейтральности Украины. Мы не вступим в НАТО в понятной временной перспективе, но нейтральность похоронит даже теоретические планы создания военного альянса в треугольнике Лондон – Варшава – Киев.

По-моему, такой подход явно более конструктивен, чем сейчас рассказывать о «зрадах», которых пока даже нет.

Вадим Денисенко, Facebook

