Украинцы показали уникальный дрон с ИИ
- 11.08.2025, 15:10
- 1,064
Идея беспилотника возникла непосредственно на фронте.
Украинцы создали уникальный дрон с искусственным интеллектом, который помогает поражать цели на расстоянии более 50 километров. Новая разработка получила название «Паук Допхина».
Об этом сообщает Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
По словам Федорова, разработка стала результатом сотрудничества инженеров 3-й штурмовой бригады, компании Omnitech и оборонной платформы Brave1. Идея беспилотника возникла непосредственно на фронте в R&D-лабораториях бригады. Дрон назван в честь погибшего воина с позывным Допхин.
«Дрон разработан в честь него - и уже сейчас несет возмездие врагам на расстоянии 50+ км», - рассказал он.
Как подчеркнул министр, дрон превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Его основная роль - надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага.