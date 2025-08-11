Украинцы показали уникальный дрон с ИИ 11.08.2025, 15:10

Идея беспилотника возникла непосредственно на фронте.

Украинцы создали уникальный дрон с искусственным интеллектом, который помогает поражать цели на расстоянии более 50 километров. Новая разработка получила название «Паук Допхина».

Об этом сообщает Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам Федорова, разработка стала результатом сотрудничества инженеров 3-й штурмовой бригады, компании Omnitech и оборонной платформы Brave1. Идея беспилотника возникла непосредственно на фронте в R&D-лабораториях бригады. Дрон назван в честь погибшего воина с позывным Допхин.

«Дрон разработан в честь него - и уже сейчас несет возмездие врагам на расстоянии 50+ км», - рассказал он.

Как подчеркнул министр, дрон превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Его основная роль - надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага.

